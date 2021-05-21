تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم «الجمعة 21 مايو» في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الجمعة حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الاسكندرية 27 19

وادى النطرون 34 18

طنطا 34 20

شبين الكوم 34 20

دمنهور 32 18

بلطيم 27 19

مطروح 26 17

السلوم 27 18

سيوة 34 18

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 34 19

المنصورة 32 19

الاسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 33 20

نخل 32 16

نويبع 36 25

طابا 34 21

كاترين 33 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 20

بنى سويف 35 21

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 26

أبوسمبل 41 25

الوادى الجديد 41 23

شلاتين 36 26

ابو رماد 36 25

حلايب 32 27

رأس حدربة 31 26