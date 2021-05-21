شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيتم تعديله استعدادا لاستقبال مركبة روسية مأهولة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "من أجل تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال مركبة Soyuz MS-19 المأهولة وتأمين الظروف لعملية انفصال وهبوط مركبة Soyuz MS-18، سيتم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان "عملية تعديل المدار ستستخدم فيها محركات مركبة Progress MS-16 الملتحمة بالمحطة لتوليد الدفع اللازم لتغيير المدار في الفضاء، ومن المفترض أن تبدأ المحركات بالعمل تمام الساعة 20:01، لتعمل لمدة 180.7 ثانية، وبذلك سيزداد ارتفاع مدار المحطة عن الأرض ليصبح 419.69 كلم.

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-19 ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية الممثلة والمخرج اللذين سيشاركان في فيلم "التحدي" الذي سيصور على متن المحطة.