كيف تحذف آخر 15 دقيقة من نشاطك في محرك بحث “غوغل”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 47 دقيقة

يعتبر التصفح الخفي أو “Incognito mode” المتوفر في متصفح غوغل كروم أو أي متصفح آخر أفضل طريقة للتصفح من دون معرفة الآخرين به.

ولكن تشغيل وضع التصفح الخفي لا يعني أن جميع البيانات ستظل خاصة وأن النشاط عبر الإنترنت سيكون مجهولًا تمامًا، فهناك عدة طرق يمكن تتبعك بها حتى عند تفعيل هذه الميزة، ومن ثم إذا نسيت تشغيل وضع التصفح الخفي فسيسجل غوغل نشاطك لاستهدافك بالإعلانات مستقبلًا.

لذلك، أعلنت غوغل في اليوم الأول من مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O 2021) أمس الثلاثاء عن ميزة جديدة تُسمى (الحذف السريع) Quick Delete تتيح لك حذف سجل البحث الأخير الخاص بك بسهولة، حيث يمكنك الآن حذف آخر 15 دقيقة من عمليات البحث بسهولة وسرعة.

إليك كيفية حذف آخر 15 دقيقة من نشاطك في محرك بحث غوغل:

يعتبر خيار الحذف السريع لسجل البحث في محرك بحث غوغل والتي كشفت عنها الشركة في المؤتمر من ضمن عدد قليل من الخيارات الجديدة المصممة لحماية خصوصية المستخدم بسبب ضغوط الجهات التنظيمية الحكومية من جهة وللاستجابة للنهج الجديد الذي اتبعته آبل في حماية خصوصية المستخدمين من خلال سياسيات الخصوصية الجديدة التي أعلنت عنه في إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14.5) iOS 14.5.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق غوغل في هاتف أندرويد أو آيفون.

• في الشاشة الرئيسية، اضغط على صورة حسابك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى.

• من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (حذف آخر 15 دقيقة) Delete last 15 mins.

• هذا كل شيء، سيتم إزالة جميع عمليات البحث التي قمت بها في آخر 15 دقيقة نهائيًا.

ملاحظة: يمكنك أيضًا إعداد وظيفة الحذف التلقائي لسجل البحث وسجل الموقع لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو 18 شهرًا من خلال إعدادات حساب غوغل الخاص بك.