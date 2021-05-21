شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. متى يصل أندرويد 12 وما هى مميزاته وما الذى سيوفره للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن إصدار Android 12، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل Android، حيث يأتى مع تغييرات فى واجهة المستخدم وإعدادات الخصوصية المطورة، فيما يتوفر نظام التشغيل الجديد حاليًا كإصدار تجريبى عام على هواتف Pixel من جوجل وهواتف مختارة أخرى من عدد من الشركات الأخرى.

ما هى ميزات الخصوصية الجديدة فى Android 12؟

تمت إضافة لوحة تحكم الخصوصية الجديدة بواسطة Google، والتى تخبرك بشكل أساسى بالتطبيق أو الخدمة التى تصل إلى بياناتك الخاصة وعدد المرات، وتمامًا مثل iOS 14، يوفر Android 12 مؤشرات خصوصية متكاملة ستعلم المستخدمين عندما يستخدم التطبيق كاميرا الهاتف أو الميكروفون، وسيكون لدى المستخدمين القدرة على إيقاف هذا الوصول، كما يمكنك عرض هذه الميزة عن طريق سحب لوحة الإشعارات لأسفل.

ما هو الوضع بيد واحدة فى Android 12؟

يأتى Android 12 مع وضع جديد بيد واحدة يعمل على تقليص حجم شاشة الهاتف المحمول بحيث يمكن للمستخدمين استخدام الهاتف بيد واحدة فقط ويسهل الوصول إلى كل ركن من أركان الشاشة، ويمكن تنشيط الميزة بالانتقال إلى الإعدادات> النظام> الإيماءات> الوضع بيد واحدة ثم قم بتحريك المفتاح إلى وضع التشغيل.

متى سيتم إطلاق Android 12؟

من المتوقع أن يتم إطلاق Android 12 بالكامل بحلول نهاية عام 2021.