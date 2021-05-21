شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة الحصول على النسخة التجريبية من أندرويد 12 المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل إصدار Android 12 ، أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة - للعالم في إصدار هذا العام من مؤتمرها السنوي للمطورين I / O 2021، حيث يجلب Android 12 مجموعة من الميزات الجديدة التي تتضمن رسومًا متحركة ومرئيات وميزات أمان وأكثر، ووصفت جوجل نظام Android 12 بأنه أكبر إصلاح مرئي لها على الإطلاق، حيث تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل Android 12 وهو متاح على أجهزة جوجل Pixel وعدد قليل من هواتف Android الذكية الأخرى.

كيفية تثبيت Android 12 Beta

1. إذا كان لديك هاتف Pixel مدعوم، فيمكنك التوجه إلى موقع Android 12 beta وتسجيل هاتفك هناك في البرنامج التجريبي.

2. بعد تسجيل الجهاز، قد تتلقى إشعارًا على هاتفك يطالبك بتثبيت البرنامج، وخلاف ذلك، للقيام بذلك يدويًا، انتقل إلى النظام في إعدادات هاتفك أولاً.

3. اضغط على تحديث النظام.

4. اضغط على "التحقق من وجود تحديث"، إذا لم يبدأ التنزيل على الفور، فلن يكون لديك خيار سوى الانتظار.

5. إذا كان لديك هاتف آخر مؤهل، يمكنك اتباع التعليمات الموجودة في كل صفحة من قائمة جوجل للهواتف المؤهلة.

هل يمكنني ترك الإصدار التجريبي من Android 12؟

وفقًا لـ جوجل: "يمكنك إلغاء الاشتراك في البرنامج في أي وقت للعودة إلى الإصدار العام المستقر من أندرويد، وعند إلغاء الاشتراك في البرنامج، سيتم مسح جميع بيانات المستخدم الموجودة على الجهاز ".