شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات جديدة على وشك الظهور في صور Google.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظت Google أنه على الرغم من شعبية الصور، إلا أن معظم الـ 4 تريليونات صورة المخزنة عليها لم يتم عرضها على الإطلاق.

وتحاول الميزات الجديدة تحقيق أقصى استفادة من الصور التي لن تنظر إليها عادةً، بما في ذلك إضافة مجلد صور خاص وطرق جديدة لعرض صورك الضئيلة أو الزائدة عن الحاجة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

صور محمية بكلمة مرور

تقدم Google مجلدًا مغلقًا للصور التي تفضل إخفاءها خلف كلمة مرور أو مصادقة بيومترية.

يتم إطلاق Locked Folders أولاً على أجهزة Pixel وستصل إلى المزيد من أجهزة Android على مدار العام. ستتمكن أجهزة Pixel أيضًا من حفظ الصور مباشرة في المجلد المقفل مباشرة من الكاميرا.

المزيد من الصور السينمائية

أطلقت Google الصور السينمائية مرة أخرى في ديسمبر، وهي ميزة جعلت صورك الثابتة ثلاثية الأبعاد من خلال عنصر الحركة، تقوم Google حاليا بتوسيع هذه الميزة من خلال السماح لك بدمج صور متعددة في نوع من الصور المتحركة البطيئة الحركة، وهو غالبًا ما يتم استخدامه في الإعلانات التليفزيونية وما شابه، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإنجازه في برامج الفيديو التقليدية فالذكاء الاصطناعي من Google قادر على القيام بذلك تلقائيًا.

تلاحظ Google أن معظم الأشخاص يلتقطون صورتين أو ثلاث صور عند التقاط لحظة من أجل الحصول على اللقطة المناسبة تمامًا.

وتتيح الصور السينمائية عدم إهدار هذه اللقطات الإضافية، حيث ستتعرف Google على الصور المماثلة وتقوم تلقائيًا بإنشاء الرسوم المتحركة، يمكنك بعد ذلك مشاركتها كفيديو مع الأصدقاء والعائلة.

وتشير جوجل أن الذكاء الاصطناعي يعمل على التعرف على الأنماط، حيث لاحظت الشركة أن الأشخاص يميلون إلى التقاط صور لأشياء أو مواضيع متشابهة - عادات قد لا نلاحظها حتى لأنفسنا، تجمع Google الآن هذه في ألبومات صغيرة تسمى Little Patterns.

وتتيح لنا صور Google إلقاء نظرة على عدد لا حصر له من الذكريات، ولكن معظمنا لا يريد أن يكون قادرًا على إعادة النظر في كل صورة قد التقطناها، سواء كان ذلك بسبب التقاطهم مع شخص سابق أو لأننا لا نريد أن نتذكر فترة زمنية معينة، تقول Google إنها توفر مزيدًا من التحكم في الصور التي يعرضها التطبيق.