شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير محرك كهربائى صديق للبيئة بكفاءة 95% .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدي الشركات الألمانية التي تتخصص بإنتاج وتوريد قطع غيار السيارات، عن نجاحها في تطوير أول محرك كهربائي خالٍ من المغناطيس، وأشارت الشركة إلى أنها في المراحل النهائية من التطوير والاختبار حالياً، ومن أهم ما يميز المحرّك هو أنه لا يتطلب استخدام عناصر نادرة.

وجاء في موقع Motor1 تصريح لرئيس الشركة: "من خلال محركنا الكهربائي الجديد، نلتزم بمسؤوليتنا كشركة تعمل بشكل مستدام، وبالتالي فإن استخدام العناصر الأرضية النادرة يوفر إمكانات كبيرة ليس من الناحية الجيوسياسية فقط، ولكن فيما يتعلق بالاستخدام المسؤول للطبيعة والموارد أيضاً".

وإلى جانب كونه أكثر صداقة للبيئة، فإن المحرك الكهربائي الجديد يتميز بكفاءة عالية كما تقول الشركة، حيث إن المحرك الخالي من المغناطيس يوفر كفاءة تقديرية تبلغ حوالي 95% في جميع أنظمة التشغيل تقريباً، وهو مستوى من الكفاءة تم تحقيقه سابقاً بواسطة سيارات سباقات الفورمولا1 إي فقط.

كما وعدت ماهلي بتوفير درجة عالية من المتانة أيضاً، وذلك بفضل النقل غير التلامسي للتيارات الكهربائية بين الأجزاء الدوارة والثابتة داخل المحرك، وهذا يعني أن المحرك الكهربائي لا يحتاج إلى صيانة ومناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات.