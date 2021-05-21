شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتيح التحكم فى أجهزتها بتتبع نظرة العين والإيماءات لذوي القدرات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بالإضافة إلى ذلك، يتم إطلاق خدمة رعاية العملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تسمى SignTime للحصول على مساعدة بشأن منتجات Apple بلغة الإشارة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وطورت الشركة خوارزمية جديدة لـ WatchOS للسماح لك بتشغيل Apple Watch بإيماءات مثل الضغط والقبضة، تقول Apple إن مقياس التسارع والجيروسكوب في الساعة يعملان مع مستشعرات معدل ضربات القلب لتحديد هذه الحركات المختلفة.

وستحتوي الساعة أيضًا على مؤشر حركة جديد يمكن أن يساعدك في التنقل إلى شاشات مختلفة فقط عن طريق تحريك معصمك. هذا مفيد لأي شخص لديه وظائف محدودة في الأطراف أو لا يستطيع تحريك يده بسبب بعض الإصابات.

بالنسبة إلى iPad، تقدم Apple ميزة التحكم في تتبع العين من خلال أجهزة تابعة لجهات خارجية، يتيح لك ذلك التحكم في جهاز iPad من خلال عينيك، وإجراء إيماءات مثل النقر بمجرد إمساك النظرة إلى منطقة على الشاشة.

بالنسبة للصور، تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة قارئ شاشة يسمى VoiceOver والذي سيسهل على الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية تصفح الصور.

علاوة على ذلك، ستضمّن الشركة ميزة صوت الخلفية في الإعدادات التي يمكنها تشغيل ضوضاء بيضاء مثل المحيط أو المطر أو التدفق لمساعدتك على الحفاظ على هدوئك وتركيزك.

ستتوفر هذه الميزات للمستخدمين في وقت لاحق من هذا العام من خلال تحديث البرنامج. تعمل Apple أيضًا على المزيد من وظائف إمكانية الوصول مثل التحكم في الصوت لاستبدال الإجراءات الممكنة من خلال الأزرار المادية ، وإعدادات النص والعرض المخصصة لكل تطبيق.