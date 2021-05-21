تكنولوجيا: Android 12 يأتي بميزة دعم متاجر تطبيقات الطرف الثالث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإجراء تغيير جديد في منصة الأندوريد، حيث ينطلق تحديث Android 12 بميزة دعم متاجر تطبيقات الطرف الثالث.

دعمت شركة جوجل تثبيت تطبيقات من متاجر الطرف الثالث في السابق على منصة الأندوريد، كما أتاحت الشركة تحميل ملفات APK، إلا أن هذه التطبيقات توفرت للمستخدمين بشكل جانبي دون أن تدعم التحديث.

ولقد أكدت شركة جوجل في مدونتها اليوم على دعم تحديث Android 12 التطبيقات المحملة من متاجر الطرف الثالث على منصة الأندوريد، كما سيتاح لمستخدمي متاجر تطبيقات الطرف الثالث تحميل التطبيقات بشكل مباشر، كما سيتاح للمستخدمين تحديث هذه التطبيقات.

أيضاً سيتطلب تثبيت هذه التطبيقات الموافقة على تصريحات الوصول لمتاجر التطبيقات في البداية لإدارة السعة الداخلية للتخزين، على أن يكون التصريح لمرة واحدة فقط، لذا لن يتم طلب التصريح من جديد، أي بنفس التجربة المقدمة في منصة جوجل بلاي.

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