تكنولوجيا: شركة Snap تستعد لإطلاق تطبيق”Story Studio” لتحرير الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Snap اليوم عن خططها لإطلاق تطبيق جديد يدعم تحرير الفيديو والذي ينطلق بعنوان “Story Studio” على منصتي الأندوريد وiOS.

تقدم شركة سناب تطبيق “Story Studio” الجديد لتحرير الفيديو لاحقاً هذا العام، والذي يتوفر بشكل مجاني للمستخدمين، ويدعم المستخدمين بأدوات لإضافة المؤثرات البصرية، وعدسات AR، مع القدرة على حفظ المشروع.

وتستهدف شركة سناب بتطبيق “Story Studio” المستخدمين من المبدعيين والمبتكرين، كما يدعم المستخدم في تحميل وإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركة المحتوى على Snapchat أو التطبيقات الأخرى.

ولقد أشارت شركة سناب في إعلانها إلى توقعات الشركة بإختيار المبدعيين لتطبيق Snapchat لمشاركة إبداعاتهم، أو مشاركة الإبتكارات على خدمة Spotlight المنافسة لتطبيق TikTok، والذي أطلق خلال شهر نوفمبر على تطبيق Snapchat، ولقد قدمت الشركة مؤخراً الإصدار الخاص بالمتصفح عبر صفحة Snapchat.com/Spotlight.

يذكر أن أدوات تطبيق Story Studio حاذت على إعجاب منشأي المحتوى والمبدعيين في الإختبارات الأولية لذا من المتوقع أن يحقق التطبيق نجاح في التنافس مع TikTok وتحقيق الشعبية لخدمة Spotlight.

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