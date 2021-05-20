شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعيد جوجل قارئها الشهير عبر زر المتابعة من كروم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت Google منتجها الشهير Reader في عام 2013 بسبب انخفاض عدد مستخدميه، لكنها بالمقابل بذلت محاولات قوية لاستبداله، حيث جاء الاختبار الجديد في Chrome ليعطي بصيص أمل وفقا لما نقله موقع the verege.

وقارئ جوجل هو برنامج قادر على قراءة ملخصات آر إس اس وAtom قائم على شبكة الإنترنت، يستطيع البرنامج القراءة سواءً كان متصلًا أو غير متصل بالشبكة، أطلقته جوجل في 7 أكتوبر، 2005 من خلال مختبراتها. القارئ خرج من مرحلة البيتا في 17 سبتمبر، 2007.

ففي إحدى المدونات قالت Google إنها تجرب زر "متابعة" في المتصفح الذي سيشترك في موجز RSS الخاص بالموقع، حتى تحصل على أحدث محتوياته عند نشره، وستظهر جميع مواقع الويب التي تتابعها في علامة تبويب منفصلة في تطبيق Google Search بجانب قسم For You، وسيظهر زر المتابعة في القائمة الكاملة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا.

تقول Google أن هذه التقنية تعتمد على معايير RSS المفتوحة، ولكن إذا كان الموقع لا يحتوي على موجز RSS ، فسوف يعتمد على حل الفهرسة الخاص به.

وأضافت الشركة أنه مع الحفاظ على تحديث خلاصة RSS للموقع سيجعله تلقائيًا مؤهلاً لهذه التجربة، فإنها ستستشير الناشرين أيضًا حول كيفية توسيع نطاق هذه الميزة.

في عام 2017 قدمت جوجل زر متابعة في البحث، ولكن تم توجيهه نحو الموضوعات التي تهتم بها، بدلاً من خلاصات مواقع معينة.

والتجربة محدودة للغاية الآن، لكن ستظهر هذه الميزة للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يستخدمون إصدار Canary من Chrome لنظام Android، لذلك لم يحن الوقت بعد لرفع آمالنا عن عودة Google Reader.