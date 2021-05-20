شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب طلبت آبل رفض إحدى التهم بقضية إيبك جيمز ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شركة Apple من المحكمة رفض إحدى التهم العشر المزعومة في الشكوى الأولية لشركة Epic بحجة أن الأخيرة فشلت في إثبات أي دليل على اتهام Apple بانتهاك مبدأ المرافق الأساسية من خلال عدم توفير الوصول إلى توزيع البرامج على iOS وفقا لما نقله موقع the verege.

وجاء في ملف Apple: "في المحاكمة، لم تقدم Epic أي دليل يدعم هذا الادعاء"، "على العكس من ذلك، تخلى الخبير الرئيسي لشركة Epic صراحةً عن أي رأي بشأن المنشأة الأساسية، ورفض (ردًا على سؤال مباشر من المحكمة) الفكرة القائلة بوجوب معاملة iOS كمرفق عام، مضيفة" يجب أن تصدر المحكمة حكمًا لصالح شركة آبل بشأن هذه الدعوى ".

يقول القاضي: "يبدو لي أن ما يقوله EPIC هو" نريد من APPLE السماح لنا بالتعامل على منصتهم ".

وتم تقديمه كحركة للحصول على نتائج جزئية، وتضغط Apple لفصل رسوم المرافق الأساسية عن الشحنات التسعة الأخرى الواردة في شكوى Epic الأولية.

وتعتقد شركة Apple أنها يمكن أن تحقق نصرًا سريعًا في هذه النقطة المحددة، لكن ذلك لن يؤدي إلى تسوية القضية تمامًا لأن التهم التسعة الأخرى لا تزال تتطلب حكمًا، لكنها ستكون خسارة غير متوقعة ومحرجة لشركة Epic.

لم تتحدث Epic عن عقيدة المرافق الأساسية كثيرًا في المحكمة، ويستجيب محامو Apple جزئيًا للشكوك الصوتية من المحكمة.

في 12 مايو، واجهت القاضية إيفون جونزاليس روجرز Epic على وجه التحديد حول ضعف أدلتها على التهمة.

قال جونزاليس روجرز: "لقد سمعت الكثير من الأدلة طوال المحاكمة فيما يتعلق بمدى ضخامة شركة آبل ومدى عدم قدرتها على المنافسة"، "يبدو لي أن ما تقوله Epic هو" نريد أن تسمح لنا Apple بالتعامل على منصتها، وهناك اثنان فقط من هذه المنصات، ولأن هناك منصتان فقط، لا يمكن لجميع هؤلاء المنافسين أن ينجحوا دون الوصول إلى هذه المنصات ".

وعقيدة المرافق الأساسية هي عنصر طويل الأمد في قانون مكافحة الاحتكار الذي يمنع الشركات المهيمنة من استخدام خدمات للتغلب على المنافسين، في مثال تأسيسي من عام 1912، منع اتحاد السكك الحديدية المنافسين من تقديم ممر من وإلى سانت لويس من خلال منع الوصول إلى ساحات التبديل حول المدينة، قضت المحكمة العليا بأن هذا الترتيب كان قيدًا غير قانوني على التجارة، وأن الشركات يجب أن توفر الاستخدام المعقول للمرافق الضرورية للمنافسين.

تجادل Epic في شكواها بأن توزيع التطبيقات على iOS به نوعا من التضيق، متهماً أن Apple قد استخدمت سيطرتها على نظام iOS لمنع Epic والمنافسين الآخرين من تقديم متاجر تطبيقات منافسة.

تقول الشكوى: "تتحكم Apple في نظام iOS ، وهو أمر ضروري للمنافسة الفعالة في سوق توزيع تطبيقات iOS"، لكن من خلال إنكارها لمنشآتها الأساسية، تحافظ Apple على قوتها الاحتكارية في سوق توزيع تطبيقات iOS.

فيما عارضت الأمر شركة Apple موضحة أن Epic لديها وصول معقول إلى iOS من خلال App Store نفسه - وأن عملاء iOS ليسوا من الواضح أنهم ضروريون لتشغيل أعمالها لأن الشركة كانت ناجحة على نطاق واسع بدونهم.

وجاء في ملف Apple أن "تجربة Epic الخاصة، كما أثبتتها أدلة المحاكمة، تؤكد أنه لا يوجد شيء" أساسي "في نظام iOS". "حققت Fortnite نجاحًا قبل إتاحتها على App Store ، وكانت إيرادات Fortnite من iOS (قبل إزالتها) تمثل 7% فقط من إجمالي إيراداتها، والتطبيقات الأصلية ليست هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تصل بها Epic إلى عملاء iOS.