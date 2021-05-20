هل هناك حياة على كوكب المشتري؟ قد يحتوي على جيوب من الماء في قوقعته الجليدية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - أشارت دراسة جديدة إلى أن رابع أكبر قمر لكوكب المشتري والذي يدعى “يوروبا” قد يكون لديه جيوب من الماء داخل سطحه المغطى بالجليد والتي يمكن أن تدعم الحياة على سطح الكوكب.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

استخدم فريق من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة صور الأقمار الصناعية لميزات على سطح القمر المتجمد وقاموا بنمذجة عمرها وحجمها.

يتوقع المؤلفون أن هذه الميزات هي جيوب من الماء السائل داخل القشرة الجليدية السميكة التي يبلغ سمكها 15 ميلاً والتي تبقى لبضعة آلاف من السنين قبل أن يعاد تجميدها.

وأكدوا أن هذه الجيوب المائية يمكن أن تكون صالحة للسكن وتحتوي على حياة ميكروبية حالية قد تتمكن ناسا يوروبا كليبر ، التي أطلقت في عام 2024 ، من اكتشافها.

يوروبا هو رابع أكبر قمر لكوكب المشتري العملاق الغازي، ويعتقد أن لديه محيطاً ضخماً بعمق 100 ميل من المياه السائلة تحت سطحه المتجمد.

هناك أدلة على التكوينات الجيولوجية الأخيرة داخل 15 ميل من القشرة المجمدة السميكة، بما في ذلك الميزات الصغيرة والمظلمة والشبيهة بالقبة على بعد ميل واحد تحت السطح.

باستخدام المحاكاة العددية ، وجد الفريق أن هذه الميزات تحتوي على مياه ضحلة قصيرة الأجل نسبياً وموجودة حالياً في القشرة الجليدية.

وأوضح الفريق أن هذه الجيوب المائية داخل القشرة الأوسع من الجليد يمكن أن تكون صالحة للسكن للحياة الميكروبية ، على الرغم من أنها لم تكتشف أي حياة حتى الآن.

قام تشيس تشيفرز وزملاؤه بنمذجة الجيوب في صور من مركبة الفضاء Nasas Galileo التي استكشفت نظام المشتري في التسعينيات وعام 2000.

رصدت المركبة الفضائية ، التي أطلقت في عام 1989 ، الحفر والعلامات التي أطلق عليها اسم “lenticulae” متناثرة عبر سطح يوروبا.

كان يعتقد أن البقع الداكنة في بعض الجيوب مرتبطة بالملح في باطن الأرض الذي يحافظ على سائل الماء ويبطئ عملية التجميد.

يتنبأ شيفرز أنه يمكن أن يكون هناك المئات من هذه الجيوب المائية السائلة عبر سطح القمر اليوم.

وقال شيفرز ل New Scientist: “نعتقد أنه لا تزال هناك مياه ضحلة تحت بعض هذه الميزات” ، مضيفاً أنها قد تفسر انفجار الأعمدة على سطح القمر الذي كان يعتقد سابقاً أنها أتتت من المحيط.

وقال مارك فوكس باول ، من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة ، والذي لم شارك في هذه الدراسة ، لـ New Scientist أنه إذا كانت الجيوب موجودة ، فقد تكون موائل للحياة.

“إذا كانت هناك حياة في المحيط تحت سطح الأرض ، ويتم دمجها في القشرة الجليدية وإعادة صهرها لاحقاً ، فقد يؤدي ذلك إلى بدء مجتمع” وأضاف أنه سيكون “مجتمعاً محكوم عليه بالفشل ” حيث أنه سيتم إعادة تجميد الجيب في النهاية.

من المأمول أن تتمكن ناسا يوروبا كليبر ، المقرر إطلاقها في عام 2024 ، من اكتشاف الجيوب الأقرب إلى سطح القمر.

ستصل هذه المركبة الفضائية إلى القمر في عام 2030 وستستخدم الرادار للنظر تحت السطح ومحلل لدراسة الغبار القادم من العالم في أعمدة.

إذا تم إنشاء هذه الأعمدة من هذه الجيوب ، كما تنبأ بها الفريق ، فقد تكتشف أدلة على الحياة الميكروبية داخل الغبار.