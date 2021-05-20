20 شركة فقط تنتج أكثر من 55 ٪ من النفايات البلاستيكية في العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - يكشف تقرير جديد أنّ 20 شركة فقط تنتج 55 في المائة من البلاستيك “القابل للاستخدام مرة واحدة” الذي ينتهي به المطاف كنفايات في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تتصدر شركة نفط تكساس إكسون موبيل قائمة منتجي البوليمر الذين يولدون نفايات بلاستيكية ذات استخدام واحد ، بعد أن ساهموا بـ 5.9 مليون طن متري في 2019، أي ما يعادل وزن 5,700 حوت أزرق.

تتبعها كلّ من شركة ميشيغان للكيماويات داو وشركة النفط الصينية سينوبك ، التي ساهمت بمبلغ 5.6 و 5.3 مليون طن في عام 2019، على التوالي.

وتمثل هذه الشركات الثلاث معاً 16 في المائة من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في العالم ، وفقاً لمؤشر صانعي النفايات البلاستيكية المنشور حديثاً.

مع 44 كجم ، تعتبر المملكة المتحدة أيضاً رابع أكبر منتج للنفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للفرد على مستوى العالم ، كما وجد التقرير.

إنّ مؤشر صانعي النفايات البلاستيكية، يعرّف النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على أنها “مشكلة جيوسياسية راسخة” ، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبالغ التمويل الضخمة.

كما يكشف التقرير أن ما يقرب من 60 في المائة من التمويل التجاري لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام يأتي من 20 مصرفاً عالمياً.

ما مجموعه 30 مليار دولار (21 مليار جنيه استرليني) من القروض من هذه المؤسسات، بما في ذلك باركليز ، HSBC ، بنك أوف أمريكا ، سيتي جروب و JPMorgan تشيس.

إجمالاً ، يمتلك مديرو الأصول البالغ عددهم 20، بقيادة الشركات الأمريكية Vanguard Group و BlackRock و Capital Group، أكثر من 300 مليار دولار من الأسهم في الشركات الأم لمنتجي البوليمر البلاستيكي أحادي الاستخدام.

من هذا ، يرتبط 10 مليارات دولار (7 مليارات جنيه إسترليني) مباشرة بإنتاج البوليمر أحادي الاستخدام ، كما يكشف المؤشر.

تم تأليف المؤشر من قبل مؤسسة Minderoo ، جنباً إلى جنب مع خبراء من كلية لندن للاقتصاد ومعهد ستوكهولم للبيئة.

وقال لوران كيمان ، المؤلف المشارك للتقرير في مؤسسة Minderoo: “لقد أنشأنا منهجية تحسب مساهمة شركة البتروكيماويات في حجم النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المتولدة وحيث ينتهي بها الأمر”.

“نحن نأخذ كميات الإنتاج من البوليمرات البلاستيكية حسب الأصول ونتتبع حيث يتم بيع هذه البوليمرات ، ما هي النسبة التي يتم تحويلها إلى منتجات بلاستيكية ذات استخدام واحد ، وحيث يتم توليد النفايات.

“من خلال العمل مع شركائنا ، تمكنا من الوصول إلى أفضل مجموعات البيانات العامة الممكنة عبر بلومبرغ ، طومسون رويترز ، كوم تريد UN ، البنك الدولي ومعهد ماكينزي العالمي لإنتاج مؤشر صناع النفايات البلاستيكية بدقة.”

ويتوقع المؤلفون زيادة بنسبة 30 في المائة في الإنتاج العالمي للبلاستيك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

إنّ هذا النمو في الإنتاج سيؤدي إلى ثلاثة تريليونات إضافية من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2025 وحده ، كما يعتقدون.

يقول التقرير :” من بين ما يقرب من 300 منتج للبوليمر يعملون على مستوى العالم ، فإن جزءاً صغيراً يحمل مصير أزمة البلاستيك في العالم في أيديهم”.

“سيكون لاختيارهم ، بمواصلة إنتاج البوليمرات البكر بدلاً من البوليمرات المعاد تدويرها ، تداعيات هائلة على كمية النفايات التي يتم جمعها وإدارتها وتسريبها إلى البيئة.”

في حين يكشف المؤشر عن أرقام عام 2019 ، فإن الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة الفيروس التاجي منذ أوائل عام 2020 قد أدى إلى انخفاض سعر النفط ، كما يشير التقرير.

وقد جعل ذلك الوقود الأحفوري القائم على استخدام البلاستيك مرة واحدة أكثر جاذبية من الناحية المالية ، مما يجعل أزمة النفايات البلاستيكية أسوأ بكثير.

من حيث استهلاك الفرد ، تولد أستراليا والولايات المتحدة النفايات البلاستيكية الأكثر استخداما، بأكثر من 50 كجم للشخص الواحد في السنة.

وتتبع كلا البلدين كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة واليابان.

وبالمقارنة ، فإن الشخص العادي في الصين، أكبر منتج للبلاستيك أحادي الاستخدام من حيث الحجم، ينتج 18 كجم من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سنوياً. في حين أن هذا الرقم ينخفض في الهند ليصل إلى 4kg سنوياً.

إنّ البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة ، مثل الأكياس البلاستيكية ، المصنوعة بشكل حصري تقريباً من الوقود الأحفوري ، هي أكثر أنواع البلاستيك شيوعاً.

يمكن أن يلوث البلاستيك الممرات المائية ، ويخنق الحياة البحرية ، بل ويهدد سلامة الأغذية عند تناولها من قبل المأكولات البحرية.

انتهى الأمر بأكثر من 130 مليون طن متري من البلاستيك أحادي الاستخدام كنفايات في عام 2019، والتي يتم حرق معظمها أو دفنها في مكب النفايات أو التخلص منها مباشرة في البيئة.

ومن هذا المجموع ، أصبح 19 في المائة، أي حوالي 25 مليون طن متري ، ملوثاً ، ملقى في المحيطات أو على اليابسة ، وهو ما يعادل وزن أكثر من 000 23 من الحيتان الزرقاء.

وقال الدكتور أندرو فورست آو ، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لمؤسسة Minderoo: “إن بلستكة محيطاتنا وارتفاع درجة حرارة كوكبنا من بين أكبر التهديدات التي واجهتها البشرية والطبيعة على الإطلاق”.

“لن تكون الجهود العالمية كافية لعكس هذه الأزمة ما لم يتصرف القادة الحكوميون ورجال الأعمال والممولون لصالح أطفالنا وأحفادنا.

وهذا يعني التوقف عن صنع البلاستيك الجديد والبدء في استخدام النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها. وهذا يعني أيضاً إعادة تخصيص رأس المال من المنتجين البكر لأولئك الذين يستخدمون المواد المعاد تدويرها ، والأهم من ذلك ، فإنه يعني إعادة تصميم البلاستيك حتى لا يضر وهو سماد ، لذلك مثل كل عنصر آخر ، فإنه يعود إلى جزيئاته الأصلية ، وليس نانو البلاستيك.

ويجب أن نتصرف الآن لأنه بينما نتشاجر ، يتم تحطيم المحيطات بالبلاستيك ويتم تدمير البيئة بسبب الاحترار العالمي.”

وقال الباحثون إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين التدفقات المالية والمادية لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام على مستوى العالم وتعقبها إلى مصدرها، والتي كانت على الأغلب شركات بتروكيماوية.

وقد وضع النشطاء البيئيون في السابق اللوم على النفايات البلاستيكية لشركات السلع المعبأة مثل PepsiCo و Coca-Cola.

وقال توبي غاردنر ، كبير الباحثين في معهد ستوكهولم للبيئة: “بعد الكشف عن الحجم الهائل للأزمة العالمية التي بين أيدينا ، من المهم أن نكسر نمط التقاعس”.

‘لا يمكنك إدارة ما لا يمكنك قياسه. بناء على التحليل الذي تمّ نشره ، من المهم جداً أن تبدأ هذه المجموعة الصغيرة من الشركات والبنوك التي تهيمن على الإنتاج العالمي من البلاستيك أن تبدأ بالكشف عن بياناتها الخاصة.”

تدعو مؤسسة Minderoo إلى مطالبة شركات البتروكيماويات بالكشف عن “بصمة النفايات البلاستيكية” والالتزام بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري نحو نماذج دائرية لإنتاج البلاستيك.

يجب على البنوك والمستثمرين أيضاً تحويل رأس المال والاستثمارات والتمويل بعيداً عن الشركات التي تنتج البلاستيك البكر الجديد القائم على الوقود الأحفوري ، إلى الشركات التي تستخدم المواد الأولية البلاستيكية المعاد تدويرها.