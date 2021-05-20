صورة.. انفصال أكبر جبل جليدي عن القارة القطبية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 9:48 مساءً

قالت وكالة الفضاء الأوروبية، أن أكبر جبل جليدي عن القارة القطبية الجنوبية، خلال الأيام الماضية، وذلك وفقاً لما رصدته صور القمر الصناعي Sentinel-1 .

ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأوروبية، تبلغ مساحة هذا الجبل الجليدي حوالي 4320 كيلومترا مربعا، أي أكبر من جزيرة مايوركا الإسبانية.

ويشير العلماء، إلى أن طول هذا الجبل الجليدي الذي أطلقوا عليه اسم А-76، يبلغ 170 كيلومترا وعرضه 25 كيلومترا، وأنه انفصل عن الجزء الغربي من جرف رون في القارة القطبية الجنوبية، وهو حاليا في بحر Weddell.

ويذكر أن مساحة أكبر جبل جليدي А-32А انفصل سابقا عن المكان نفسه بلغت 3880 كيلومترا مربعا وموجود حاليا في بحر Weddell أيضا.