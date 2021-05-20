تكنولوجيا: تقرير يؤكد إعادة فتح طلبات التحقق في تويتر بعد إيقاف لمدة 4 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على إعادة فتح طلبات التحقق في تطبيق تويتر بعد أن توقفت الميزة لمدة تصل إلى 4 سنوات.

ولقد كشف التقرير على أن تحديث تويتر سيدعم المستخدمين في إرسال طلبات التحقق في إعدادات الحساب لإظهار علامة زرقاء تؤكد هوية المستخدم داخل التطبيق.

أيضاً من المقرر أن تتوفر ميزة طلبات التحقق في إعدادات الحسابات خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعود الميزة من جديد بعد أن توقفت منذ 2017.

ولقد إستمرت شركة تويتر في التحقق من الحسابات دون أن تتلقى طلبات رسمية من المستخدمين لبدء التحقق، إلا أن الشركة واجهت الكثير من الإنتقادات، ومن ثم حاولت تويتر تسريع عملية التحقق في ديسمبر لخبراء الصحة.

أيضاً أدخلت تويتر قواعد جديدة لإتمام عملية التحقق، وتقييم الحسابات، كما بدأت الشركة في تقييم حسابات الإعلاميين والصحفيين، والعلامات التجارية والسياسين إلى جانب الشخصيات البارزة.

يذكر أن تقييم الحسابات يتطلب أن يكون الحساب نشط في منصة تويتر لمدة 6 أشهر للحصول على علامة زرقاء في الحساب.

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