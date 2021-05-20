تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جهاز MateBook 16 بتصميم معدني وسعر980 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن جهاز MateBook 16 الذي يتميز بتصميم معدني، ومعالج Ryzen 5800H APU، ويتوفر بسعر 890 دولار.

تقدم هواوي جهاز MateBook 16 اليوم بحجم 16 إنش، ولوحات IPS بدقة عرض 2520 في 1680 بيكسل، مع أبعاد 3:2، كما تدعم الشاشة تقنية HDR، وعمق 8بت، وFRC، وتتميز بنسبة 100% من ألوان sRGB، وتباين 1500:1، مع نسبة سطوع 300 nit.

كما يأتي جهاز Huawei MateBook 16 بتصميم معدني بوزن أقل من 2 كجم، وتقدم هواوي الجهاز باثنان من التكوينات، حيث يأتي النموذج الأول برقاقة AMD Ryzen 5 5600H بعدد 6 من الأنوية، و12 thread، بينما يأتي النموذج الثاني بمعالج Ryzen 7 5800H بعدد 8 من الأنوية و16 thread، على أن يرتكز المعالجين على دقة تصنيع 7 نانومتر ومعمارية Zen 3.

أيضاً يدعم الجهاز قدرة 45W، مع نمط يدعم آداء 54W، كما يأتي الجهاز باثنان من المراوح للتبريد مع نمط TDP، مع اثنان من الأنابيب الحرارية بطول 2مم، أيضاً يضم الجهاز كرت شاشة Vega، كما تأتي الذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت رام في قنوات ثنائية، مع تخزين NVMe SSD.

ويضم Huawei MateBook 16 اثنان من المكبرات الصوتية ستريو، مع إضاءة خلفية للوحة المفاتيح، والتي لا تتضمن اللوحة الرقمية، إلا أن الجهاز يتضمن لوحة لمس زجاجية واسعة مع قارئ بصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

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