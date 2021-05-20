كيف يحسب «يوتيوب» أرباح صناع الفيديوهات؟.. وكيف تكسب 500 دولار شهريًا؟

الشارقة - اميمة ياسر - خلال الفترة الماضية كثرت وانتشرت مقاطع فيديوهات لبعض المشاهير بالإضافة لبعض المواطنين ما بين الموضة والطبخ وخلافة على موقع اليوتيوب، وتسأل الكثيرون عن أهمية وارباح تلك الفيديوهات خاصة بعد الحديث عن مبالغ مالية ضخمة يدفعها اليوتيوب مقابل تلك الفيديوهات.

يعتمد المبلغ الذي يدفعه موقع يوتيوب YouTube لمنشئي الفيديو مقابل مقطع فيديو واحد على عدد من العوامل، لكن يشترط أن يكون عدد المشاهدات التي يحصل عليها كبير.

وذكر موقع «بيزنس انسايدر»، أنه يحق لمنشئي الفيديو الذين لديهم 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، استثمار مقاطع الفيديو الخاصة بهم في الإعلانات، من خلال الانضمام إلى برنامج شركاء YouTube، مشيرا إلى أنه يتم تصفية هذه الإعلانات بواسطة Google، ويعتمد مقدار الأموال التي يكسبها منشئ المحتوى على وقت مشاهدة الفيديو ومدته ونوعه والتركيبة السكانية للمشاهد، بخلاف عوامل أخرى. حسبما نشر موقع "ألوان- الوطن".

وأكد التقرير الذي نشره الموقع الأمريكي، أن بعض كبار منشئي المحتوى لديهم إستراتيجيات لوضع الإعلانات لزيادة أرباحهم، وهو ما أوضحه أندريه جيخ، أحد المؤثرين في مجال التمويل الشخصي، بقوله إنه يكسب المزيد من الأموال من خلال تضمين الفيديو بإعلانات، والتي يمكن تشغيلها في مقاطع فيديو تستمر لأكثر من 8 دقائق، ويمكن أن تكون قابلة للتخطي أو غير قابلة، ويمكن لمنشئي المحتوى وضعها يدويًا أو وضعها تلقائيًا بواسطة YouTube.

وعرض الموقع 3 نماذج لثلاثة من منشئي المحتوى، أحدهم حقق 100 ألف مشاهدة والثاني مليون مشاهدة والثالث 100 مليون مشاهدة، واستعرض المبالغ التي دفعها يوتيوب لكل منهم.

100 ألف مشاهدة «500 دولار : 2500 دولار»

منشئ المحتوى هي ناتالي باربو، بدأت قناتها على YouTube منذ حوالي ثماني سنوات، عندما كانت في المدرسة الثانوية، وقالت إنها كانت تنشر مقاطع فيديو حول الموضة والجمال كهواية بعد المدرسة، ولم يخطر ببالها أن تكسب أي أموال من المنصة.

الآن تدير «ناتالي» قناة تضم 292 ألف مشترك، وتنشر مقاطع فيديو أسبوعية حول تجارب حياتها اليومية، ولديها أكثر من 20 مقطع فيديو وحققت أكثر من 100 ألف مشاهدة تم تحميلها على قناتها على YouTube.

وفي المتوسط تكسب مقاطع الفيديو الخاصة بها، ما بين 200 دولار و500 دولار، كما قالت لـ Insider في فبراير 2020.

مليون مشاهدة «3400 دولار : 40 ألف دولار»

منشئ المحتوى هي جايد دارماوانجسا، عرضت مقطع فيديو حظى بمليون مشاهدة على YouTube، لكن يجب لفت الانتباه إلى أن هذا الرقم لا يحقق دائمًا نفس المبلغ من المال، حيث يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على منشئ المحتوى.

وقالت «جايد» إن الأرباح تتوقف على منشئ المحتوى والإعلانات بحسب نوعها «إعلانات البانر، والإعلانات المسبقة، والإعلانات أثناء التشغيل».

150 مليون مشاهدة «97 ألف دولار»

منشئ المحتوى هو بول كوسكي، لديه 14 مليون مشترك، وقال لموقع «انسايدر»، إنه يكسب غالبية إيراداته من خلال الإعلانات على قناته على PDK Films، مضيفا أن الفيديو الأكثر ربحًا هو الذي نشره في فبراير 2018، بعنوان Nerf War: Tank Battle، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم بعد ستة أشهر، على حد قوله.

وبمرور الوقت، وصل الفيديو إلى 150 مليون مشاهدة، ويستمر في زيادة عدد المشاهدات) ، وحصل «كوسكي» على 97 ألف دولار من عائدات AdSense.