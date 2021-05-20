شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشر الصور الأولى من عربتها الجوالة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت المركبة الجوالة Zhurong الصينية بث صورها الأولى من على سطح المريخ بعد هبوطها على سهل شاسع يسمى Utopia Planitia.

وسقطت المركبة في الغلاف الجوي للمريخ يوم الجمعة الماضي، مجمعة مع مركبة هبوط بعد انفصالها عن المسبار الصيني Tianwen-1 وفقا لما نقله موقع the verege.

تُظهر الصور الجديدة التي أصدرتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن الروبوتين ينفذان بدقة خطواتهما الأولى بعد الهبوط، قام المسبار بتمديد منحدر صغير لمساعدة Zhurong على وضع عجلاته الست على سطح المريخ لأول مرة، وفتح Zhurong الألواح الشمسية الشبيهة بالجناح الأربعة وهوائي الاتصالات، كما رأينا من إحدى كاميرات الملاحة في العربة الجوالة.

إن مهمة Tianwen-1 ، التي وصلت إلى مدار المريخ في فبراير، هي أول رحلة للصين إلى المريخ، وحتى الأسبوع الماضي، كانت الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على هبوط وتشغيل مركبات على الكوكب الأحمر.

هبطت أحدث مركبات ناسا، المثابرة، في فبراير في Jezero Crater ، على بعد ما يزيد قليلاً عن ألف ميل من موقع الهبوط الصيني في Utopia Planitia، (هبطت أيضًا مهمة Viking-2 التابعة لناسا في Utopia Planitia في عام 1976.)

وتم إطلاق Tianwen-1 من موقع إطلاق مركبة الفضاء Wenchang في مقاطعة هاينان الصينية في 23 يوليو من العام الماضي، حيث انطلقت في رحلتها التي تستغرق سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر.

ومع استعداد Zhurong لركوب يوتوبيا بلانيتيا، تمتلك الصين أول مختبر آلي على سطح المريخ، ستعمل أدوات المسبار على دراسة جيولوجيا الكوكب ومناخه خلال مهمته المخطط لها والتي تستغرق 90 يومًا.