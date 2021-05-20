شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم العالمية تعلن عن شرائح سنابدراجون للهواتف المتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كوالكوم عن مجموعة شرائح جديدة من فئة 700 للأجهزة المحمولة: Snapdragon 778G 5G، سيبدأ في الظهور بالهواتف المتميزة متوسطة المدى من الشركات المصنعة بما في ذلك Motorola و Xiaomi و Realme و Honor وOppo وiQOO في الأشهر القليلة المقبلة، مع بعض قدرات التقاط الفيديو والذكاء الاصطناعي المستعارة من Snapdragon 888، مجموعة الشرائح الحالية المختارة لـ هواتف Android الرائدة.

وأصدرت الشركة أيضًا إعلانين آخرين اليوم مصممين للحصول على اتصال 5G في مزيد من التكنولوجيا حسبما نقل موقع the verege.

يوفر Snapdragon 778G ثلاثة معالجات لإشارات الصور، أو ISPs - وهي ميزة روجت لها كوالكوم في مجموعة شرائح 888، وتظهر أيضًا في الطراز الأعلى 780G، هذا يجعل من الممكن التقاط الصور والفيديو من ثلاث كاميرات مختلفة في وقت واحد، يمكنك التبديل بسهولة بين موجزات الفيديو الخاصة بالكاميرات المختلفة أثناء تسجيل عرض مخرج سامسونج على سلسلة S21 التي تعمل بمعالج Snapdragon 888.

كما يدعم المعالج الكاميرات المزودة بمستشعرات HDR متداخلة مثل شريحة 50 ميجابكسل في هاتف Xiaomi Mi 11 Urtla من أجل تسجيل فيديو HDR، يتضمن 778G أيضًا بعض التحسينات لمزيد من الألعاب المحمولة بكفاءة GPU وأشياء مثل تحسين إخماد الضوضاء وتجارب الكاميرا على مكالمات الفيديو، يتم دعم كل من mmWave و 5 GHz sub-6GHz بالإضافة إلى Wi-Fi 6.

توفر Qualcomm أيضًا تصميمات مرجعية M.2 لعملاء OEM الحاليين لمودم X65 و X62 5G. هذا يسهل على مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمول وسطح المكتب والألعاب وإنترنت الأشياء دمج اتصال 5G في منتجاتهم.

كما تطرح الشركة لأول مرة مودم X65 5G جديدًا، تقول كوالكوم إنه أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ويوفر دعمًا أوسع لترددات الموجات المليمترية، وتقول الشركة إنه سيبدأ في الظهور في الأجهزة المحمولة التجارية في وقت لاحق من هذا العام.