شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه منصة Zoom Events الجديدة من "زووم" وفيما تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة زووم مؤخرا عن منصة جديدة للأحداث المباشرة، والتى تتضمن الحضور الشخصى والافتراضى حيث تعرف بـ Zoom Events، والتى من المنتظر طرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستسمح هذه المنصة للمستخدمين ببناء مركز أحداث لإدارة ومشاركة الأحداث، وتخصيص التذاكر والتسجيل، والتحكم فى الوصول إلى الفواتير، واستضافة الأحداث وغيرها.

وتعد Zoom Events امتدادًا طبيعيًا لمنصة Zoom، التى شهدت توسيع نطاق استخدامها إلى ما هو أبعد من مؤتمرات الفيديو الخاصة بالمؤسسات خلال العام الماضي، كما تخدم Zoom Events أيضًا حالات استخدام للكيانات الأكبر، مثل الشركات الكبيرة التى تحتاج إلى إدارة واستضافة الأحداث الداخلية أو أحداث خارجية.

ويشار إلى أن Zoom ليست المنصة الوحيدة للتعاون التى تصمم أدواتها للأحداث الافتراضية، حيث طرحت منصة لينكدإن فى العام الماضى عرضًا يجمع بين LinkedIn Live و LinkedIn Events.