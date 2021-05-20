سامسونغ تطلق إصداراً خاصاً من ساعتها الذكية Galaxy Watch3

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 6:36 مساءً

أعلنت عملاقة التكنولوجيا الكورية شركة سامسونغ، عن إطلاق إصدار خاص من ساعتها الذكية Galaxy Watch3، وهو ثمرة التعاون مع دار المجوهرات الإسبانية Tous الشهيرة.

وأوضحت سامسونغ الكورية الجنوبية أن الإصدار الخاص الأنيق يحمل الاسم Tous ويعتمد على الموديل الصغير من الساعة الذكية بقُطر 41 ملم.

أشارت سامسونغ إلى أنه يتألق بسوار رياضي خاص من السليكون يتناغم لونيا مع جسم الساعة ويزدان بشعار Tous.

وتتوفر للإصدار الخاص Tous مجموعة حصرية من تصاميم المينا، والتي يمكن للمستخدم مواءمتها مع 18 صورة خلفية مصممة خصيصا لهذه الساعة.

ويتوفر الإصدار الخاص Tous من سامسونج Galaxy Watch3 على موقع الإنترنت الخاص بدار المجوهرات الإسبانية باللون Nude أو Black نظير سعر يبلغ 399 يورو.

يشار إلى أن الساعة الذكية Galaxy Watch3 تمتاز بشاشة Super AMOLED وتتمتع بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترا، وينبض بداخلها المعالج Exynos 9110 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاش سعة 8 جيجابايت.

هواتف جديدة

وتعتزم الشركة إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس/آب المقبل، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن سامسونغ، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تجري محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك جلاكسي إس 21 إف إي، وجالاكسي زي فولد3، وجالاكسي زي فليب3 ، في أواخر أغسطس/آب المقبل، إذا تم التأكيد، سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد.

وأفاد مطلعون على الصناعة بأن الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت فابلت التي يتم إصدارها في أغسطس/آب من كل عام.

وكانت سامسونغ قد ألمحت في وقت سابق بأنها لن تطلق هاتفا جديدا من فئة جالاكسي نوت هذا العام.