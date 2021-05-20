مواصفات وأسعار سماعات “وايز” الجديدة Buds Pro

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 5:53 مساءً

أعلنت شركة “وايز” (Wyze) عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Buds Pro الجديدة بسعر يبلغ 60 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة ANC، مشيرة إلى أنها تشتمل على 3 ميكروفونات، والتي يتم استعمالها لإلغاء الضوضاء في الخلفية عند إجراء المكالمات الهاتفية.

وعلى العكس من ذلك يتيح وضع الشفافية تضخيم الضوضاء عند الرغبة في إجراء محادثات مع الأشخاص في الطريق أو عبور الشارع دون الحاجة إلى خلع السماعة من الأذن.

وتدعم سماعة الرأس Buds Pro اللاسلكية وظيفة التحكم الصوتي عن طريق المساعد الصوتي أمازون Alexa، ولكن يجب أن يظل تطبيق Alexa مفتوحا في الخلفية على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل أبل “آي أو إس”.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 4.5 ساعة مع تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة ANC أو 6 ساعات بدون تشغيلها.

كما تتيح علبة الشحن إمكانية شحن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة 3 مرات بشكل كامل، ولا تقتصر عملية إعادة شحن علبة الشحن على منفذ USB-C، ولكن يمكن شحنها لاسلكيا أيضا.

ويتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق سطح حساس للمس، بالإضافة إلى وظيفة إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتا بمجرد خلع سماعة الرأس من الأذن.