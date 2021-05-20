تطبيق “ديزر” يصدم سبوتيفاي بميزة جديدة.. الموسيقى دون انترنت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

في خطوة قد تمنح الأفضلية لتطبيق “ديزر” على حساب سبوتيفاي، أعلنت شركة “ديزر” المالكة للتطبيق المشغل للموسيقى عن تطوير تطبيقها لساعات أبل، بالسماح لمستخدميه بتشغيل الموسيقى دون الحاجة إلى الإنترنت.

وبحسب موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، يمنح هذا التحديث الجديد أفضلية لتطبيق “ديزر” على حساب منافسه الأبرز، تطبيق “سبوتيفاي” الشهير.

وفي السابق، كان متاحا فقط لمستخدمي تطبيق “ديزر”، التحكم في إعادة تشغيل المقاطع التي تم تحميلها بالفعل مع ضرورة قرب هاتف آيفون أثناء عدم وجود إنترنت.

والآن يمكن لمستخدمي التطبيق، من المشتركين به، تحميل المقاطع الموسيقية من عليه في حالة انقطاع الإنترنت، أثناء ابتعاده عن هاتف آيفون.

وحتى الآن، لم يتح تطبيق “سبوتيفاي” هذه الخاصية المميزة لمستخدميه.