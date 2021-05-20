تكنولوجيا: Asus تكشف عن جهاز Zenbook 13 بشاشة OLED وسعر 800 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن جهاز Zenbook 13 الذي يأتي بشاشة OLED ومعالجات إنتل أو AMD، وسعر يبدأ من 800 دولار.

ينطلق جهاز Zenbook 13 الجديد من شركة Asus بشاشة OLED بحجم 13 إنش، وتتميز الشاشة بألوان DCI-P3 بتغطية لونية بنسبة 100%.

أيضاً يتميز الجهاز بوزن 1.14 كجم، كما ينطلق بمعالج Intel Core i7 أو AMD Ryzen 7، مع سعة تخزين 1 تيرابايت، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

كما يتوفر نموذح رئيسي بمعالج AMD Ryzen 5 5500U أو الجيل 11 من معالجات إنتل Core i5-1135G7، حيث يتميز هذا النموذج بإضاءة خلفية في لوحة المفاتيح، ويدعم تقنية Windows Hello، ويأتي بكاميرة IR، مع منفذ HDMI 2.0 بحجم كامل، ومنفذ USB-A، واثنان من منافذ USB-C، وفتحة microSD.

وتبدأ النماذج المميزة بمعالجات إنتل من سعة 256 جيجا بايت وسعر 800 دولار، بينما يأتي النموذج الرئيسي لجهاز Zenbook 13 ومعالج AMD بسعة 512 جيجا بايت، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 67Wh.

أيضاً يتضمن النموذج المميز بمعالج إنتل بمنفذ Thunderbolt 4، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6، بينما يأتي النموذج المميز بمعالج AMD بتقنية Wi-Fi 5.

المصدر

اعلان





