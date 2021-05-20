تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Realme Watch 2 Pro الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن ساعة Realme Watch 2 Pro الذكية التي تنطلق بعمر بطارية يصل إلى 14 يوم، وسعر 70 دولار.

تتميز ساعة Realme Watch 2 Pro بحجم شاشة 1.75 إنش، ومعدل تحديث30Hz، كما تدعم دقة عرض 385 في 320 بيكسل، ونسبة سطوع 600 nit.

كما تأتي Realme Watch 2 Pro بأكثر من 100 من أوجه الساعة الذكية، مع إختيار جديد live، وأوجه الإصدار الخاص Master، كما تنطلق الساعة الذكية بقدرة بطارية 390 mAh التي تدعم عمر شحن يصل إلى 14 يوم.

أيضاً تتميز الساعة الذكية بنظام GPS مدمج يرتكز على الإتصال بالأقمار الصناعية، لتحديد مسار المستخدم في التمارين الرياضية، كما تدعم Watch 2 Pro تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ورصد معدل ضربات القلب.

أيضاً تدعم الساعة الذكية أكثر من 90 نمط رياضي عبر OTA، و16 نمط رياضي في الساعة الذكية، وتدعم Watch 2 Pro التحكم في تشغيل الموسيقى، وإظهار حالة الطقس، وتأتي بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما يظهر التطبيق المخصص إشعارات الهاتف والرسائل.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Realme Watch 2 Pro بألوان الرمادي والفضي لإطار الساعة الذكية، وسوارة معصم بألوان الرمادي والأسود، كما تأتي الساعة الذكية بسعر 70 دولار أو 60 يورو، وتتوفر في سوق ماليزيا بدءاً من 29 من مايو.

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