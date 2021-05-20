كوالكوم تكشف عن معالج الجيل القادم من الهواتف الذكية

دبي - يزن راشد - كشفت شركة كوالكوم عن معالجها الجديد للهواتف المحمولة Snapdragon 778G الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، الذي من المفترض أن يشغل الهواتف الذكية المتطورة في الربع الثاني.

ويتم استخدام المعالج في الهواتف الذكية القادمة من هونر وموتورولا واوبو وشاومي و iQoo و Realme.

وتم تصميم Snapdragon 778G لتقديم كل شيء من الألعاب المحمولة المتطورة إلى الذكاء الاصطناعي المتسارع.

وتشتمل الرقاقة على ثلاثة معالجات لإشارات الصور أو ISP من أجل التقاط ثلاث صور أو مقاطع فيديو في وقت واحد عبر عدسة واسعة وعدسة واسعة للغاية وعدسة مقربة.

ويمكن للمستخدمين التسجيل من جميع العدسات الثلاث في وقت واحد، مما يسمح لهم بالتقاط أفضل جوانب كل منها ودمجها تلقائيًا في فيديو واحد بجودة احترافية.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التصوير باستخدام 4K HDR10+ للفيديو من أجل التقاط أكثر من مليار درجة لون.

ويدعم Snapdragon 778G أيضًا مستشعرات الصور ذات النطاق الديناميكي العالي HDR بحيث يمكنك الحصول على فيديو HDR حسابي، الذي يوفر تحسينات كبيرة في اللون والتباين والتفاصيل عند التقاط مقاطع الفيديو.

وأعلنت كوالكوم أيضًا عن رقاقات إضافية في حدث في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وتتميز المنصة بمحرك كوالكوم للذكاء الاصطناعي من الجيل السادس مع معالج Hexagon 770 الذي يوفر ما يصل إلى 12 TOPS وتحسين الأداء مرتين على أساس كل واط مقارنة بسابقه.

ويتم الآن تحسين جميع الاتصالات ومكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية تقريبًا بواسطة الذكاء الاصطناعي لتمكين حالات الاستخدام مثل ميزة إزالة الضوضاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأفضل تجارب الكاميرا القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتستخدم المنصة أيضًا الجيل الثاني من Qualcomm Sensing Hub، الذي يدمج معالج الذكاء الاصطناعي المخصص المنخفض الطاقة لحالات استخدام الوعي بالسياق.

وعندما يتعلق الأمر بالألعاب، توفر المنصة ميزات Snapdragon Elite Gaming مختارة، بما في ذلك تظليل المعدل المتغير VRS و Game Quick Touch، وهما ميزتان وصلتا الآن إلى معالجات السلسلة السابعة.

وأعلنت كوالكوم سابقًا عن هذه الميزات عبر سلسلة Snapdragon 888 في شهر ديسمبر، وتعمل ميزة Game Quick Touch على تقليل زمن انتقال اللمس وتحسينه على مستوى الميلي ثانية.

ويتضمن Snapdragon 778G مودم Snapdragon X535G المدمج، وقالت كوالكوم: إن Snapdragon 778G يوازن بين الأداء وكفاءة الطاقة.

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