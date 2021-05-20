سبوتيفاي تدخل مجال الحفلات الموسيقية الافتراضية

دبي - يزن راشد - دخلت منصة سبوتيفاي مجال الحفلات الموسيقية الافتراضية في الوقت الذي أصبحت فيه الحفلات الشخصية أكثر احتمالًا مرة أخرى.

وأعلنت الشركة أنه يمكن للناس الآن شراء تذاكر لخمس حفلات موسيقية مختلفة، التي تبث طوال شهري مايو ويونيو.

ومن بين الفنانين الأوائل The Black Keys و Jack Antonoff و Leon Bridges.

وبالرغم من أن جميع الحفلات مسجلة سابقًا، ولكن لا يمكن عرضها إلا في وقت معين من خلال متصفح الويب.

ولا تتوفر الحفلات عند الطلب، ولا يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق سبوتيفاي.

وبدلاً من البث المباشر من مكان ما، تتبع الخدمة نهجًا جديدًا إلى حد ما يتمثل في السماح للفنان باختيار مكان العرض المسجل سابقًا.

وتبلغ تكلفة التذاكر 15 دولار، ويجب أن يكون لدى المشاهدين حساب سبوتيفاي لمشاهدة الحفلة.

ويتم ربط التذاكر بحسابات المستخدمين الفرديين، لذلك فإنها غير قابل للتحويل، وإذا فوت الحفلة، فلن تتمكن من استرداد الأموال.

وتقول سبوتيفاي: يتم بث حفلة كل فنان بأربع أوقات مختلفة لحساب المناطق الزمنية المختلفة في العالم، لذلك يتعين على المشترين تحديد الوقت المفضل لديهم.

وشاركت سبوتيفاي سابقًا في النظام البيئي للحفلات الموسيقية من خلال السماح للفنانين بعرض قائمة العروض من خلال تطبيقها والربط بعروض من شركاء محددين، مثل Eventbrite.

وقالت الشركة في عام 2017: إنها حققت أكثر من 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر من خلال برنامج Fans First، الذي يمنح المعجبين امتيازات إضافية، مثل الوصول المبكر إلى التذاكر.

كما استضافت أحداثها الشخصية المرتبطة بعلامتها التجارية لقائمة التشغيل، بما في ذلك Rap Caviar و Viva Latino.

وبدأت الشركة خلال الوباء بإدراج الحفلات الموسيقية الافتراضية أيضًا.

ولا تختلف الحفلات الموسيقية الافتراضية الجديدة كثيرًا عن المجموعات المباشرة التي من المحتمل أن تجدها مجانًا عبر يوتيوب أو إنستاجرام.

ولكن يبدو أن سبوتيفاي تحاول من خلال هذه الحفلات العثور على مورد مالي جديد إلى جانب كونها طريقة للحفاظ على تفاعل المعجبين خلال وقت انفصل فيه معظمهم عن فكرة الموسيقى المباشرة.

وليس من الواضح ما إذا كانت الشركة تعتزم متابعة سلسلة الحفلات الموسيقية الافتراضية، ولم تتحدث الشركة في الوقت الحالي سوى عن هذه العروض الخمسة.

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