فورد تكشف عن شاحنتها الكهربائية F-150

دبي - يزن راشد - بعد مرور عام واحد فقط على طرح شركة فورد لأول سيارة هجينة من فئة F-150، أصبحت الشركة مستعدة لعرض النسخة الكهربائية بالكامل F-150 Lightning من شاحنتها الشهيرة.

ويمكن لهذه الشاحنة المزودة بمحرك مزدوج توفير ما يصل إلى 563 حصانًا و 1050 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو أكبر من أي سيارة F-150.

وتقول شركة فورد: إن بإمكانها التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أربع ثوانٍ.

وتعمل دائمًا في وضع الدفع الرباعي، وهناك أربعة أوضاع للقيادة، مع حمولة صافية مقدرة وحدود سحب تبلغ 1800 رطل و 10000 رطل في إصدار النطاق الموسع.

وبالنظر إلى عدم وجود محرك في المقدمة، فإنها تحتوي على صندوق تخزين بسعة 400 لترًا لتوفير تخزين قابل للقفل يمكنك فتحه باستخدام رمز لوحة المفاتيح فقط.

كما أنها مجهزة بتعليق خلفي مستقل، ومثل Mustang Mach-E، فإن F-150 الكهربائية مليئة بالميزات الذكية، بما في ذلك مساعد BlueCruise للقيادة دون استخدام اليدين عبر الطريق السريع وأحدث نظام المعلومات والترفيه Sync 4A الذي يتيح أمازون أليكسا بالإضافة إلى CarPlay و Android Auto عبر شاشة بقياس 15.5 إنشًا تعمل باللمس.

وجهزت فورد الشاحنة الصغيرة لتلقي التحديثات الهوائية التي يمكن تثبيتها في أقل من دقيقتين، وهي أول شاحنة صغيرة في سلسلة F تدعم استخدام الهاتف الذكي كمفتاح لقفل وفتح وتشغيل السيارة.

وفي حين أن جميع الشاحنات مزودة بمحرك مزدوج، يمكن للمشترين الاختيار بين نسختين من حزمة البطارية.

وتستهدف فورد مدى تقدره وكالة حماية البيئة بنحو 230 ميل للإصدار القياسي و 300 ميل لنسخة المدى الممتد.

ويتم تبريد البطارية بالسوائل، ومحفوظة داخل غلاف مقاوم للماء بألواح انزلاقية معدنية وجسم سفلي متين لحماية الخلايا والمحركات، وخضعت لاختبارات الطرق الوعرة وكذلك اختبارات الطقس عند ناقص 40 درجة فهرنهايت.

وعندما يتعلق الأمر بشحن الشاحنة، فإن لدى فورد العديد من الخيارات، حيث لديك إمكانية الوصول إلى 63000 مقبس شحن عبر FordPass.

وإذا كان بإمكانك العثور على شاحن سريع تيار مستمر بقوة 150 كيلو واط، فإن نموذج المدى الممتد يستخدم شواحن مزدوجة للحصول على ما يصل إلى 54 ميلًا من المدى في 10 دقائق، والشحن من 15 إلى 80 في المئة في 41 دقيقة.

ويمكن للشاحن المتنقل بمنفذ 240 فولط إضافة 21 ميلاً مقابل كل ساعة شحن، ويعني هذا أن قابس 240 فولط يستغرق 14 ساعة لشحن النموذج القياسي من 15 إلى 100 في المئة، و 19 ساعة لشحن النموذج ذو المدى الممتد.

ويمكن أن تتدفق هذه القوة في الاتجاه الآخر أيضًا، بما في ذلك في المنزل، إذا كان لديك محطة الشحن المنزلية الجديدة Charge Station Pro بقدرة 80 أمبير.

وتقول فورد: إنها تشحن F-150 Lightning بالكامل في غضون ثماني ساعات، وتتيح للمالكين تشغيل منزلهم بالكامل بسهولة لمدة ثلاثة أيام تقريبًا في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وتظهر الشاحنة للمرة الأولى في الربيع المقبل، وسيكون النموذج الأساسي المجرد متاحًا بأقل من 40 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة النموذج ذو المدى الممتد 52974 دولار مع المزيد من الميزات.

مواضيع تهم القارئ