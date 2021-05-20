شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء روسية تنضم لطاقم مركبة مأهولة تطلق العام المقبل إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت المرأة الوحيدة في فريق رواد الفضاء الروس، آنا كيكينا، إلى الطاقم الـ68 للمحطة الفضائية الدولية، وقد بدأ تدريب أفراد الطاقم المذكور للقيام برحلة فضائية عام 2022 إلى المحطة الفضائية الدولية في مركز "جاجارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء في ضواحي موسكو.

وحسب المعلومات الواردة على موقع مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسية المأهولة فإن الطاقم الروسي الـ67 للمحطة الفضائية الدولية يضم رواد الفضاء، أوليج أرتيميف، دينيس ماتفييف، سيرغي كورساكوف. أما الطاقم الـ68 فقد ضم رواد الفضاء، سيرجي بروكوفيف، آنا كيكينا، دميتري بيتيلين.

يذكر أن قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليف كونونينكو كان قد أعلن في يونيو الماضي أن المرأة الوحيدة في فريق رواد الفضاء الروس التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية قد تقوم في خريف عام 2022 برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

مع ذلك فإن، آنا كيكينا، قالت في مارس الماضي إنها ليست لديها معلومات دقيقة عن رحلتها الفضائية وإنها في انتظار صدور أمر بإقرار عضويتها في الطاقم الفضائي.