شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح مميزات جديدة لساعتها الذكية وأجهزة أيباد للأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة التى تم تصميمها مع الأخذ فى الاعتبار الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية وبصر وسمع وإعاقات معرفية.

واعتبارًا من 20 مايو، تطلق أبل خدمة جديدة - تسمى SignTime - والتى ستمكن عملاء أبل من التواصل مع أبلCare وخدمة عملاء التجزئة باستخدام لغة الإشارة الأمريكية (ASL) فى الولايات المتحدة، أو لغة الإشارة البريطانية (BSL) فى المملكة المتحدة، أو لغة الإشارة الفرنسية (LSF) فى فرنسا من خلال متصفحات الويب.

وقالت أبل إنها تخطط لطرح نفس الدعم فى بلدان أخرى أيضًا، ومن المقرر أن تقوم الشركة بطرح تحديثات البرامج عبر جميع أنظمة تشغيل أبل فى وقت لاحق من هذا العام لتمكين هذه الميزات.

ساعة آبل

كما ستطرح أبل AssistiveTouch لنظام watchOS، وستسمح هذه الميزة للأشخاص الذين يعانون من اختلافات فى الأطراف بالتنقل فى أبل Watch باستخدام AssistiveTouch، مما يلغى الحاجة إلى لمس الشاشة أو عناصر التحكم.

وستمكن AssistiveTouch على أبل Watch الأشخاص من الرد بسهولة على المكالمات الواردة والتحكم فى مؤشر الحركة الذى يظهر على الشاشة والوصول إلى مركز الإشعارات ومركز التحكم والمزيد.

اى باد

مع التحديث المستقبلي، ستسمح أبل لجهاز iPad بتمكين أجهزة تتبع العين التابعة لجهات خارجية، يتيح ذلك للمستخدمين التحكم فى جهاز iPad بأعينهم فقط، وأوضحت شركة أبل: "ستتتبع أجهزة MFi المتوافقة المكان الذى ينظر إليه الشخص على الشاشة وسيتحرك المؤشر لمتابعة نظرة الشخص، بينما يقوم الاتصال البصرى الممتد بإجراء ما، مثل نقرة واحدة".