شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف عمل إنترنت إكسبلورر فى يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من 25 عامًا، أصبحت مايكروسوفت مستعدة تمامًا لسحب القابس من متصفح الويب المتقاعد - إنترنت إكسبلورر، حيث تدعى الشركة أن متصفح الويب القديم لم يستخدمه معظم المستهلكين لسنوات.

وسينهى عملاق التكنولوجيا دعم إنترنت إكسبلورر فى 15 يونيو 2022، حيث قالت الشركة "نعلن أن مستقبل إنترنت إكسبلورر على Windows 10 سيكون فى مايكروسوفت Edge، حيث سيتم إيقاف تطبيق إنترنت إكسبلورر 11 لسطح المكتب وسيخرج عن الدعم فى يونيو 15، 2022، لإصدارات معينة من Windows 10 ".

وتذكر الشركة أيضًا أن متصفح مايكروسوفت Edge لديه وضع IE الذى سيمكن المستخدمين من تجربة متصفح الويب، حيث قالت "يحتوى مايكروسوفت Edge على وضع إنترنت إكسبلورر (" وضع IE ") مضمنًا، بحيث يمكنك الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات القديمة المستندة إلى إنترنت إكسبلورر مباشرةً من مايكروسوفت Edge".

وفى العام الماضي، بدأت مايكروسوفت عملية قتل إنترنت إكسبلورر، حيث أنهت الشركة دعم إنترنت إكسبلورر 11 لتطبيق مايكروسوفت Teams على الويب العام الماضي، وتخطط الشركة أيضًا لقطع المتصفح عن الوصول إلى خدمات مايكروسوفت 365 فى وقت لاحق من هذا العام، ولن يدعم إنترنت إكسبلورر 11 خدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت مثل OneDrive و Office 365 و Outlook والمزيد بدءًا من 17 أغسطس 2021.