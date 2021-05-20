شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحول هاتف أندرويد إلى جهاز تحكم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين عن كيفية مساعدتها للمستخدمين في جعل هاتف أندرويد وجميع الأجهزة المتصلة به تعمل بشكل أفضل معًا.

وتمثل الهواتف الذكية محور حياتنا الرقمية، وعند شراء هاتف في هذه الأيام، فإننا نشتري هاتفًا ونظامًا بيئيًا كاملًا من الأجهزة التي يُتوقع أن تعمل جميعها معًا، مثل أجهزة التلفاز والحواسيب المحمولة والساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وفقا لما نقلته aitnews.

وتساعد ميزة الاقتران السريع في تسهيل الاتصال بأجهزة البلوتوث من حولك، واستخدم الأشخاص ميزة الاقتران السريع حتى الآن أكثر من 36 مليون مرة لتوصيل هواتف أندرويد الخاصة بهم بملحقات البلوتوث من سوني ومايكروسوفت وفيليبس وجوجل والعديد من العلامات التجارية الشهيرة الأخرى.

وتجلب جوجل في الأشهر المقبلة ميزة الاقتران السريع للمزيد من الأجهزة، مثل سماعات Beats وكذلك السيارات من بي إم دبليو وفورد.

ويمكنك إقران هاتف أندرويد بإكسسواراتك المفضلة بنقرة واحدة سواء كانت سماعات أذن أو مكبرات صوت أو أجهزة يمكن ارتداؤها أو سيارات.

وقامت جوجل بتجديد واجهة التلفزيون الخاصة بها العام الماضي من خلال منح نظام التشغيل Android TV OS تراكبًا يركز على المحتوى بشكل أكبر يسهل التنقل فيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

وأعلنت الشركة أنها توفر أدوات تحكم عن بعد مدمجة لهواتف أندرويد، مما يضيف ميزة إلى خدمتها التي قدمتها Apple TV منذ سنوات.

وتبدو واجهة التحكم عن بعد مشابهة لواجهة آبل، وهناك منطقة لوحة لمس تشغل معظم الشاشة وتتيح لك التنقل في التلفزيون مثل المؤشر.

ويوجد أسفل ذلك مفاتيح للرجوع إلى الصفحة والرجوع إلى الشاشة الرئيسية أو تشغيل المساعد، ويتيح لك السماح باستخدام هاتف أندرويد كجهاز تحكم عن بُعد العديد من الفوائد.

وقالت جوجل: إن هذه الميزة ستطرح في وقت لاحق من هذا العام وستعمل مع نظام تشغيل Android TV.

وتنقل بين هاتفك وجهاز كروم بوك بسهولة:

ويعمل هاتف أندرويد وحاسب كروم بوك معًا بشكل جيد، مع ميزات، مثل: Wi-Fi Sync و Smart Lock، وبعد إطلاق Phone Hub، أصبح لديك الآن مركز تحكم مدمج يجعل من السهل إدارة هاتف أندرويد الخاص بك مباشرة من جهاز كروم بوك.

وحتى إذا كان هاتفك في غرفة أخرى، فإن بإمكانك تلقي الرسائل النصية والرد عليها، والتحقق من عمر البطارية والإشارة، وتشغيل نقطة الاتصال الخاصة به، أو تحديد موقعه، وكل ذلك من جهاز كروم بوك.

ويعرض Phone Hub أيضًا علامات تبويب متصفح جوجل كروم الأخيرة المفتوحة عبر هاتف أندرويد، بحيث يمكنك المتابعة من حيث توقفت.

ويوفر Phone Hub قريبًا الوصول إلى الصور الملتقطة حديثًا من هاتفك، لذلك عندما تحتاج إلى تعديل صورة أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، يمكنك الوصول إليها فورًا عبر جهاز كروم بوك دون الحاجة إلى إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى نفسك.