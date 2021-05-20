شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة جديدة من جوجل لمساعدتك فى تحديد الأمراض الجلدية باستخدام هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة جوجل للاستفادة من الذكاء الاصطناعى لمساعدتك فى تحديد حالات الأمراض الجلدية باستخدام هاتفك الذكي، فخلال مؤتمر I / O 2021، أكدت الشركة أنها تعمل على ميزة جديدة لبحث جوجل والتى ستمكن المستخدمين من التعرف على بعض الأمراض الجلدية.

وقالت الشركة أيضًا إن الأداة ستساعد فى تحديد المشكلات الجلدية المختلفة فى المنزل، ومن أجل استخدام الأداة، سيكون عليك فقط توجيه كاميرا الهاتف الذكى نحو بشرتك المعنية والتقاط الصور من ثلاث زوايا مختلفة، وستُطرح عليك بعد ذلك أسئلة حول نوع بشرتك، ومدة ظهور المشكلة، والأعراض الأخرى التى تساعد الأداة فى تضييق نطاق الاحتمالات.

وستقوم أداة الذكاء الاصطناعى بعد ذلك بتحليل الصور لإخبارك بحالة الجلد التى تعانى منها، وذكرت جوجل أيضًا أن الأداة مصممة للتعرف على 288 حالة جلدية مختلفة، وبمجرد معالجة الأداة للصور، يتم تقديم قائمة بالشروط التى قد تنطبق على المستخدم.

وفى إحدى المدونات الرسمية، قالت جوجل: "لا تهدف الأداة إلى تقديم تشخيص ولا أن تكون بديلاً عن المشورة الطبية لأن العديد من الحالات تتطلب مراجعة الطبيب أو الفحص الشخصى أو إجراء اختبارات إضافية، لكن بدلاً من ذلك، نأمل أن يمنحك الوصول إلى معلومات موثوقة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن خطوتك التالية ".