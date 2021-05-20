تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز راوتر H6 بنظام HarmonyOS وتغطية تصل إلى 200 متر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن جهاز راوتر جديد، ينطلق من العملاق الصيني بنظام HarmonyOS وتغطية تصل إلى 200 متر مربع، وسعر 78 دولار فقط.

يتميز جهاز Huawei H6 WiFi بنظام HarmonyOS، كما يتميز بتصميم sub routing، حيث يدعم تصميم جهاز الراوتر توفير التغطية المناسبة للمستخدمين في المنازل المميزة بالمساحة الكبيرة.

أيضاً يدعم الجهاز الإتصال بعدد 6 من الأجهزة الفرعية، كما يوفر سرعة تصل إلى 3000 ميجا بت في الثانية، وتغطية مساحة تصل إلى 200 متر مربع، كما تقدم هواوي مجموعة من ألعاب الهواتف الذكية، وينطلق جهاز الرواتر بخوارزمية ذكية تدعم أكثر من 140 من ألعاب الفيديو على شبكة الإنترنت، والتي تعمل على خفض زمن تأخر الإستجابة بسبة 20%.

ويمكن للخوارزمية أيضاً أن تدعم المستخدمين بآداء أعلى في الألعاب مع آداء أكثر كفاءة وثبات في الإتصال بهدف التعلم على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن ينطلق H6 WiFi بمعايير Wi-Fi 6 Plus لإتصال سريع بشبكات الإنترنت، كما يتوفر الجهاز بسعر 78 دولار لوحدة فقط، أو بسعر 310 دولار لنظام متكامل.

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