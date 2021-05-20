بيانات جديدة تحسم الجدل… ما هو أصول كريستوفر كولومبس؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

لا يزال العلماء يبحثون عن أصول الرحال الشهير كريستوفر كولومبس بعد تعدد النظريات التي تعتبر أنه ينحدر من البرتغال أو إسبانيا، وليس إيطاليا كما يعتقد أغلب الباحثين.

وقال كبير الباحثين في دراسة للحمض النووي أجرتها جامعة غرناطة في مؤتمر صحفي خوسيه أنطونيو لورينتي يوم الأربعاء: “لا شك لدينا (في أصله الإيطالي)، لكننا يمكن أن نقدم بيانات موضوعية يمكن أن تضع حداً لسلسلة النظريات الموجودة”.

ويعتقد المؤرخون أن كولومبوس ولد في مدينة جنوة الإيطالية عام1451.

واستضافت الجامعة اجتماعا لأنصار نظريات مختلفة عن مكان مولد كولومبس تشمل مناطق إسبانية مثل فالنسية وإسبينوسا ديناريس وغاليسياومايوركا، وكذلك منطقة ألينتيخو البرتغالية وأماكن أخرى.

ويعتقد باحث التاريخ والكاتب ألفونسو شانث أن كولومبس ولدفي إسبينوسا ديناريس بوسط إسبانيا، إنه يرجو أن يتوصل هذا البحث” إلى نتيجة توحدنا في مسعانا المشترك وهو إثبات أن كولومبس كان نبيلا من إسبانيا وليس بحارا من جنوة”.