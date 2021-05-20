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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هؤلاء يحكمون العالم عبر السوشيال ميديا.. أعلى 15 "انفلونسرز" متابعة والان مع تفاصيل الخبر
لكن ربما الأمر يختلف أكثر عند النظر إلى منصات السوشيال ميديا ككل، فمن لديه أكبر وصول عبر عالم وسائل التواصل الاجتماعى بأكمله؟ وذلك بدلاً من النظر إلى من لديه أكبر عدد من المتابعين على انستجرام أو تويتر أو الشبكات الأخر، وفيما يلي نعرض أكبر "انفلونسرز" يملكون أكبر عدد متابعين حول العالم على جميع المنصات الرئيسية مجتمعة:
مجموع المتابعين: 517 مليونا
تويتر: 91,791,031
يوتيوب: 1,740,000
فيس بوك: 148,640,712
انستجرام: 274,984,864
مجموع المتابعين: 455 مليونا
تويتر: 114,335,392
يوتيوب: 62,200,000
فيس بوك:88,289,496
انستجرام:169,490,965
تيك توك: 20,900,000
مجموع المتابعين: 429 مليونا
تويتر: 82,956,603
يوتيوب: 47,600,000
فيس بوك: 44,104,777
انستجرام: 230,111,258
تيك توك: 24,400,000
4- سيلينا جوميز / مطربة
مجموع المتابعين: 425 مليون متابع
تويتر: 65,017,409
يوتيوب: 28,700,000
فيس بوك:83,332,770
انستجرام: 220,660,577
5- تايلور سويفت / مطربة
مجموع المتابعين: 316 مليون
تويتر :88,735,382
يوتيوب:42,000,000
فيس بوك: 76,943,549
انستجرام: 152,875,670
مجموع المتابعين: 342 مليونا
تويتر: 15,100,000
يوتيوب: 5,550,000
فيس بوك: 58,739,699
انستجرام: 227,317,500
تيك توك: 35,700,000
مجموع المتابعين: 338 مليون متابع.
تويتر: 109,573,836
يوتيوب: 40,300,000
فيس بوك: 67,318,510
انستجرام: 115,543،402
تيك توك: 5,500,000
مجموع المتابعين: 333 مليونا
تويتر: 38,191,048
يوتيوب: 10,600,000
فيس بوك: 31,415,682
انستجرام: 224,477,187
تيك توك: 28,300,000
مجموع المتابعين: 332 مليون متابع
تويتر: 102,669,731
يوتيوب: 36,900,000
فيس بوك: 98,480,328
انستجرام: 93,900,000
مجموع المتابعين: 319 مليونا
تويتر: 69,706,073
يوتيوب: 1,820,000
فيس بوك: 33,855,401
انستجرام: 231,640,987
عدد المتابعين: 298 مليون متابع
عدد المتابعين: 283 مليون متابع
عدد المتابعين: 282 مليون متابع
عدد المتابعين: 277 مليون متابع
15- بيونسيه:
عدد المتابعين: 267 مليون متابع