علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هؤلاء يحكمون العالم عبر السوشيال ميديا.. أعلى 15 "انفلونسرز" متابعة

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القاهرة - سامية سيد - فى العالم الرقمى الحديث، يعد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعى قوة كبيرة، فمكانتك تتحدد فى هذا العالم بناء على عدد متابعيك، بل تختلف طبيعة هذه المكانة باختلاف المنصة التى تمتلك عليها متابعين، فنجد أن الأشخاص الذين لديهم أكبر عدد من المتابعين على تويتر، على سبيل المثال، لديهم مساحة كبيرة لنشر رسائلهم، فى حين أن الأشخاص الذين لديهم متابعون كبيرون ومتفاعلون على انستجرام يتصدرون سوق الإعلانات، وهكذا.

 

لكن ربما الأمر يختلف أكثر عند النظر إلى منصات السوشيال ميديا ككل، فمن لديه أكبر وصول عبر عالم وسائل التواصل الاجتماعى بأكمله؟ وذلك بدلاً من النظر إلى من لديه أكبر عدد من المتابعين على انستجرام أو تويتر أو الشبكات الأخر، وفيما يلي نعرض أكبر "انفلونسرز" يملكون أكبر عدد متابعين حول العالم على جميع المنصات الرئيسية مجتمعة:

 

 

 

 

1- : لاعب كرة قدم

مجموع المتابعين: 517 مليونا

تويتر: 91,791,031 

 

يوتيوب: 1,740,000

 

فيس بوك: 148,640,712

 

انستجرام: 274,984,864

 

cristiano ronaldo

 

 

2- جيستن بيبر: مطرب

مجموع المتابعين: 455 مليونا 

تويتر: 114,335,392

 

يوتيوب: 62,200,000

 

فيس بوك:88,289,496

 

انستجرام:169,490,965

 

تيك توك: 20,900,000

 

Justin Bieber

 

3- أريانا غراندى / مطربة

مجموع المتابعين: 429 مليونا

تويتر: 82,956,603

 

يوتيوب: 47,600,000

 

فيس بوك: 44,104,777

 

انستجرام: 230,111,258

 

تيك توك: 24,400,000

 

Ariana Grande


4- سيلينا جوميز / مطربة

مجموع المتابعين: 425 مليون متابع

تويتر: 65,017,409

 

يوتيوب: 28,700,000

 

فيس بوك:83,332,770

 

انستجرام: 220,660,577

 

تيك توك: 27,500,000 Selena Marie Gomez

 


5- تايلور سويفت / مطربة

مجموع المتابعين: 316 مليون

تويتر :88,735,382

 

يوتيوب:42,000,000

 

فيس بوك: 76,943,549

 

انستجرام: 152,875,670

 

Taylor Alison Swift

 

 

6- دوين جونسون "ذا روك" / ممثل 

مجموع المتابعين: 342 مليونا

تويتر: 15,100,000

 

يوتيوب: 5,550,000

 

فيس بوك: 58,739,699

 

انستجرام: 227,317,500

 

تيك توك: 35,700,000

 

Dwayne Douglas Johnson)‏

 

 

7- كيتى بيرى / مطربة

مجموع المتابعين: 338 مليون متابع.

تويتر: 109,573,836

 

يوتيوب: 40,300,000

 

فيس بوك: 67,318,510

 

انستجرام: 115,543،402

 

تيك توك: 5,500,000

 

Katy Perry

 

 

8- كايلى جينر

مجموع المتابعين: 333 مليونا 

تويتر: 38,191,048

 

يوتيوب: 10,600,000

 

فيس بوك: 31,415,682

 

انستجرام: 224,477,187

 

تيك توك: 28,300,000

 

Kylie Jenner

 

 

9- ريهانا / مطربة

مجموع المتابعين: 332 مليون متابع

تويتر: 102,669,731

 

يوتيوب: 36,900,000

 

فيس بوك: 98,480,328

 

انستجرام: 93,900,000

 

Rihanna

 

 

10: كيم كردشيان

مجموع المتابعين: 319 مليونا

تويتر: 69,706,073

 

يوتيوب: 1,820,000

 

فيس بوك: 33,855,401

 

انستجرام: 231,640,987

 

Kim Kardashian

 

 

11- ليونيل

عدد المتابعين: 298 مليون متابع 

ˈmesi

 

12-

عدد المتابعين: 283 مليون متابع

نيمار

 

13- شاكيرا:

عدد المتابعين: 282 مليون متابع

Shakira

 

 

14- جينيفر لوبيز:

عدد المتابعين: 277 مليون متابع

Jennifer Lynn Lopez

 


15- بيونسيه:

عدد المتابعين: 267 مليون متابع

Beyoncé

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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