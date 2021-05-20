شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هؤلاء يحكمون العالم عبر السوشيال ميديا.. أعلى 15 "انفلونسرز" متابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى العالم الرقمى الحديث، يعد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعى قوة كبيرة، فمكانتك تتحدد فى هذا العالم بناء على عدد متابعيك، بل تختلف طبيعة هذه المكانة باختلاف المنصة التى تمتلك عليها متابعين، فنجد أن الأشخاص الذين لديهم أكبر عدد من المتابعين على تويتر، على سبيل المثال، لديهم مساحة كبيرة لنشر رسائلهم، فى حين أن الأشخاص الذين لديهم متابعون كبيرون ومتفاعلون على انستجرام يتصدرون سوق الإعلانات، وهكذا.

لكن ربما الأمر يختلف أكثر عند النظر إلى منصات السوشيال ميديا ككل، فمن لديه أكبر وصول عبر عالم وسائل التواصل الاجتماعى بأكمله؟ وذلك بدلاً من النظر إلى من لديه أكبر عدد من المتابعين على انستجرام أو تويتر أو الشبكات الأخر، وفيما يلي نعرض أكبر "انفلونسرز" يملكون أكبر عدد متابعين حول العالم على جميع المنصات الرئيسية مجتمعة:

1- كريستيانو رونالدو : لاعب كرة قدم مجموع المتابعين: 517 مليونا

تويتر: 91,791,031

يوتيوب: 1,740,000

فيس بوك: 148,640,712

انستجرام: 274,984,864

2- جيستن بيبر: مطرب مجموع المتابعين: 455 مليونا

تويتر: 114,335,392

يوتيوب: 62,200,000

فيس بوك:88,289,496

انستجرام:169,490,965

تيك توك: 20,900,000

3- أريانا غراندى / مطربة مجموع المتابعين: 429 مليونا

تويتر: 82,956,603

يوتيوب: 47,600,000

فيس بوك: 44,104,777

انستجرام: 230,111,258

تيك توك: 24,400,000





4- سيلينا جوميز / مطربة 4- سيلينا جوميز / مطربة مجموع المتابعين: 425 مليون متابع

تويتر: 65,017,409

يوتيوب: 28,700,000

فيس بوك:83,332,770

انستجرام: 220,660,577

تيك توك: 27,500,000

5- تايلور سويفت / مطربة 5- تايلور سويفت / مطربة مجموع المتابعين: 316 مليون

تويتر :88,735,382

يوتيوب:42,000,000

فيس بوك: 76,943,549

انستجرام: 152,875,670

6- دوين جونسون "ذا روك" / ممثل مجموع المتابعين: 342 مليونا

تويتر: 15,100,000

يوتيوب: 5,550,000

فيس بوك: 58,739,699

انستجرام: 227,317,500

تيك توك: 35,700,000

7- كيتى بيرى / مطربة مجموع المتابعين: 338 مليون متابع.

تويتر: 109,573,836

يوتيوب: 40,300,000

فيس بوك: 67,318,510

انستجرام: 115,543،402

تيك توك: 5,500,000

8- كايلى جينر مجموع المتابعين: 333 مليونا

تويتر: 38,191,048

يوتيوب: 10,600,000

فيس بوك: 31,415,682

انستجرام: 224,477,187

تيك توك: 28,300,000

9- ريهانا / مطربة مجموع المتابعين: 332 مليون متابع

تويتر: 102,669,731

يوتيوب: 36,900,000

فيس بوك: 98,480,328

انستجرام: 93,900,000

10: كيم كردشيان مجموع المتابعين: 319 مليونا

تويتر: 69,706,073

يوتيوب: 1,820,000

فيس بوك: 33,855,401

انستجرام: 231,640,987

11- ليونيل ميسي عدد المتابعين: 298 مليون متابع

12- نيمار عدد المتابعين: 283 مليون متابع

13- شاكيرا: عدد المتابعين: 282 مليون متابع

14- جينيفر لوبيز: عدد المتابعين: 277 مليون متابع