شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إشارات مرور ذكية تتعرّف على المشاة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مدينة تشانغوون في جنوب شرق كوريا الجنوبية، عن تبنيها نظام مرور جديد في شوارعها المختلفة، حيث يعمل النظام على تمديد وقت الإشارة الضوئية تلقائياً عند عبور الشارع من الممر المخصص للمشاة.

ويستخدم النظام الجديد الذكاء الاصطناعي من أجل التعرّف على المشاة عند مرورهم وسيرهم فوق الممر المخصص لهم، وعندما يفشل المشاة في عبور التقاطع خلال وقت إشارة السير الخضراء، يقوم النظام تلقائياً بتمديد وقت ضوء المشاة بنحو 5 إلى 10 ثوانٍ، مما يتيح للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبور الشارع بأمان.

وجاء تبني المشروع بعد أن أطلقت حكومة المدينة مراجعة لبرنامج تجريبي لما تم تعريفه بمناطق حماية الأطفال على الطرق ذات الازدحام المروري، لحماية المشاة من الخطر الناجم عن التغييرات في إشارة المرور أثناء عبورهم.

كما تخطط حكومة المدينة لتثبيت نظام إشارة المشاة الأوتوماتيكي الجديد بحلول شهر سبتمبر القادم، بعد اختيار منطقة واحدة لحماية الأطفال من خلال المشاورات مع مركز شرطة تشانغوون وهيئة المرور على الطرق الكورية، وستقوم بتوسيع نطاق المشروع بعد التأكد من فعاليته.