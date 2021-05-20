شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة إضافة شخص على تليجرام بدون رقم هاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تليجرام هو تطبيق شائع للمراسلة الفورية، وهو يوفر العديد من الميزات، فمن بين العديد من الميزات الأخرى، هناك ميزة واحدة ربما تكون أكثر منطقية وتضيف أيضًا إحساسًا بالأمان والخصوصية للمستخدمين، وهى القدرة على إنشاء اسم مستخدم ومشاركته مع الآخرين بدلاً من رقم الهاتف.

والآن، الفكرة ليست جديدة، لكنها بالتأكيد طريقة أكثر أمانًا للتواصل مع الناس، لكن السؤال هو كيفية إنشاء حساب لحسابك ومشاركته مع الآخرين، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك كما يلى:

خطوات إنشاء اسم مستخدم لحساب Telegram

1. افتح تطبيق Telegram على هاتفك الذكى واضغط على الأشرطة الأفقية الثلاثة فى الزاوية اليسرى العليا.

2. توجه إلى الإعدادات وتحت قسم الحساب، ستجد خيار اسم المستخدم.

3. اضغط عليها وابدأ فى كتابة اسم المستخدم المفضل لديك. ثم اضغط على أيقونة "التجزئة" فى الزاوية اليمنى العليا لحفظ التغييرات.

كيف تشارك اسم المستخدم الخاص بك مع شخص ما؟

لمشاركة اسم المستخدم الخاص بك، ما عليك سوى الرجوع إلى قسم اسم المستخدم ضمن الإعدادات ثم الضغط على رابط اسم المستخدم، حيث سيتم نسخ الرابط إلى الحافظة ويمكنك الآن مشاركته مع أصدقائك وعائلتك بأى وسيلة ممكنة.

كيفية البحث عن شخص ما على Telegram باستخدام اسم المستخدم الخاص به

أولاً، ستحتاج إلى معرفة اسم المستخدم للشخص الذى تريد إضافته، ثم افتح Telegram واضغط على أيقونة البحث فى الزاوية اليمنى العليا، وابدأ فى كتابة اسم المستخدم واختر من نتائج البحث.

أيضًا، يمكن أن يكون هناك العديد من الأشخاص لديهم أسماء مستخدمين متشابهة المظهر، لذا احرص على اختيار الشخص المناسب من البحث.

كيفية حذف اسم مستخدم على Telegram:

هذا بسيط، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى Telegram - > الإعدادات - > اسم المستخدم ثم مسح اسم المستخدم الذى تراه فى مربع اسم المستخدم وحفظه.