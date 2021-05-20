شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات تركز على الخصوصية قادمة إلى Android 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت Google دفعة كبيرة نحو الخصوصية في الإصدارات القليلة الأخيرة من Android، نظرًا لكيفية تسويق Apple لنفسها - وهاتف iPhone - كشركة تعتمد على الخصوصية أولاً، احتاج Big G إلى إظهار أنه يهتم بحماية بياناتك أيضًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وأعلنت جوجل عن مجموعة من الميزات المتعلقة بالخصوصية لنظام Android 12.

وفيما يلي أهم خمسة من هذه الميزات:

1. لوحة تحكم الخصوصية الجديدة

سيحتوي Android 12 على لوحة معلومات للخصوصية في إعداداتك. سيعرض بشكل أساسي التطبيقات التي دخلت إلى موقعك والميكروفون والكاميرا في آخر 24 ساعة وعدد المرات.

يمكنك أيضًا مراجعة الأذونات الأخرى التي تم الوصول إليها بسهولة - مثل التخزين - ببساطة عن طريق التمرير لأسفل بشكل أكبر في لوحة القيادة. قالت Google إنه يمكنك بسهولة إبطال هذه الأذونات من خلال لوحة القيادة أيضًا.

2. المزيد من التحكم في مستشعرات الكاميرا والميكروفون

سيحتوي الإصدار القادم من نظام تشغيل Google أيضًا على مؤشرات نمط iOS عندما يستخدم التطبيق الكاميرا أو الميكروفون أو كليهما، يساعدك هذا في مراقبة التطبيقات التي قد تستخدم بشكل خفي هذه المستشعرات.

ستوفر Google أيضًا مفاتيح لهذه التطبيقات المزعجة في مركز الإشعارات - مما يجعل من السهل جدًا تعطيل إجراءات اقتحام الخصوصية الخاصة بهم.

3. مشاركة الموقع التقريبي

ميزة أخرى مستوحاة من نظام التشغيل iOS قادمة إلى Android 12 هي الوصول التقريبي إلى الموقع، بالنسبة لبعض التطبيقات، مثل التسوق أو الطقس، تحتاج فقط إلى منحهم موقعًا تقريبيًا حتى يتمكنوا من تحديد منطقتك، كما ليست هناك حاجة لتعرف التطبيقات على موقعك بالضبط لتعمل بشكل صحيح ما يمثل حلا لحماية خصوصيتك دون إتلاف وظائف التطبيقات.

4. صندوق آمن لوظائف التعلم الآلي على الجهاز

يحصل Android 12 على صندوق حماية للخصوصية، يسمى Private Computer Core ، لأشياء تعلم الآلة مثل ميزة Now Playing لتحديد الأغاني والتعليقات التوضيحية الحية والردود الذكية على الإشعارات.

ستستخدم كل هذه الوظائف البيانات الموجودة على الجهاز لتحسين الاقتراحات، ولن يتم إرسال أي شيء إلى خوادم Google.

5. أدوات إدارة كلمات المرور الجديدة

يحصل مدير كلمات المرور المستخدم في Chrome وAndroid أيضًا على مجموعة من الميزات الجديدة، الآن، سيرسل إليك تنبيهًا عندما يتم العثور على بيانات الاعتماد الخاصة بك في خرق البيانات، بل وسيوفر طريقة لتغييرها بسرعة عبر Chrome دون المرور بخطوات متعددة.

ستحصل أيضًا على ميزة استيراد كلمة المرور للحصول على التفاصيل المحفوظة من مدير كلمات مرور آخر، وتكامل أقوى بين Android و Chrome.

تعد ميزات الخصوصية الخمس الجديدة هذه إضافة لنظام Android 12 - ولكن كان هناك إغفال واحد حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت Apple أحد تحديثات الخصوصية الأكثر شيوعًا مع ميزة جديدة لمكافحة التتبع، بينما أشارت التقارير في فبراير إلى أن Google تبني حلاً مشابهًا مع بعض التحذيرات، لم تصدر الشركة أي إعلانات في هذا الحدث.

وأكد القرير "إذا كانت Google تنوي حقًا التنافس مع Apple على عرش الخصوصية، فمن الأفضل إضافة هذه الميزة بسرعة".