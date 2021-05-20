شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف آخر 15 دقيقة من سجل بحث Google الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت على وشك البحث عن بعض مصطلحات خاصة فإن وضع التصفح المتخفي في Chrome أو أي متصفح آخر هو أفضل صديق لك، لكن ضع في اعتبارك أن تشغيل وضع التصفح المتخفي لا يعني أن جميع بياناتك خاصة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ولكن إذا نسيت تشغيل وضع التصفح المتخفي، فسيسجل Google سجلك، وستظهر المواقع في الاقتراحات.

ولحسن الحظ أعلنت الشركة عن خيار حذف سريع جديد لحمايتك من الإحراج، حيث يمكنك حذف آخر 15 دقيقة من عمليات البحث بسرعة بنقرة واحدة.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

افتح تطبيق بحث Google على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار "حذف آخر 15 دقيقة".

أما إذا كنت تريد مسح خدع الإنترنت الخاصة بك منذ أكثر من 15 دقيقة في الماضي، فاضغط على زر سجل البحث، وحدد النطاق الزمني الذي تريد حذفه.

ويمكنك إعداد وظيفة الحذف التلقائي لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو 18 شهرًا للبحث وسجل الموقع من خلال إعدادات حساب Google الخاص بك.