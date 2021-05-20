تكنولوجيا: رصد هاتف Realme RMX3142 بمعالج Snapdragon 768G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة OPPO عن هاتف OPPO K9 5G مع معالج Snapdragon 768G في الصين في وقت سابق من هذا العام، والآن ظهر هاتف Realme جديد تحت الاسم الرمزي RMX3142 وبنفس المعالج على منصة Geekbench، وقد يشير هذا إلى ان الهاتف سيصل إلى الصين كإصدار جديد من OPPO K9 5G.

لم تذكر قائمة Geekbench ان الهاتف سيحتوي على معالج Snapdragon 768G، ولكنها ذكرت الاسم الرمزي “lito” مع التردد الأساسي 1.80 جيجاهرتز. وقد تم رصد الهاتف الذكي RMX3142 على منصة TENAA بالصين الشهر الماضي، إذ ذكرت القائمة أنه مدعوم بمعالج ثماني النواة بتردد 2.8 جيجاهرتز. وبالتالي، من الممكن ان يكون RMX3142 مجهز بمجموعة شرائح Snapdragon 768G.

ومع ذلك، تكشف قائمة Geekbench الخاصة بهاتف Realme RMX3142 أن الهاتف لديه 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع نظام التشغيل Android 11.

أما عن المواصفات الأخرى المذكورة ضمن قائمة TENAA، فهي نفسها المواصفات الخاصة بهاتف OPPO K9 5G. ووفقًا لموقع GSMArena، قد يصل هاتف OPPO إلى الأسواق العالمية تحت العلامة التجارية Realme التجارية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الهاتف قد حصل على شهادة TENAA، فمن المتوقع أيضًا إطلاقه قريبًا في الصين.

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