شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء معرض IFA برلين بسبب ظهور أنواع جديدة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
واستشهد منظمو الحدث بـ"الشكوك الصحية العالمية" المتعلقة بجائحة Covid-19 للإلغاء، بما في ذلك ظهور أنواع جديدة من الفيروس والمخاوف بشأن سرعة إطلاق اللقاح في جميع أنحاء العالم وفقا لما نقله موقع the verege.
قال Kai Hillebrandt ، رئيس مجلس الإشراف في gfu Consumer & Home Electronics GmbH: "لسوء الحظ، أدخلت التطورات الأخيرة في مجال الصحة العامة الكثير من المخاطر على تخطيط الجميع لهذا الحدث حيث يوجد الكثير من الشكوك بهذا الشأن كما أصبح من شبه المستحيل على أي شخص أن يخطط بمسؤولية لمشاركته في أي معرض تجاري".
لكن هذه الشكوك لم تفرض بعد إلغاء العرض التكنولوجي الكبير الآخر في أوروبا MWC ، والذي من المقرر حاليًا أن يعقد الشهر المقبل.
قالت العديد من الشركات بما في ذلك Samsung و Lenovo و Nokia و Ericsson و Sony و Oracle أنها لن تحضر المؤتمر شخصيًا.