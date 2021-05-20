شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء معرض IFA برلين بسبب ظهور أنواع جديدة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن إلغاء الحدث السنوي لمعرض المنتجات الاستهلاكية IFA برلين2021 بعد أسابيع فقط من الوعد بعودته في سبتمبر.

واستشهد منظمو الحدث بـ"الشكوك الصحية العالمية" المتعلقة بجائحة Covid-19 للإلغاء، بما في ذلك ظهور أنواع جديدة من الفيروس والمخاوف بشأن سرعة إطلاق اللقاح في جميع أنحاء العالم وفقا لما نقله موقع the verege.

ستكون هذه هي السنة الثانية التي لا يعقد فيها IFA كالمعتاد في برلين، أقيم العرض في العام الماضي بتنسيق افتراضي في الغالب، حيث قامت شركات مثل Samsung وLG بإصدار إعلانات عبر الإنترنت بالتزامن مع التواريخ التي كان من المفترض أن يتم فيها العرض في المعتاد، وIFA هو أكبر معرض تقني للمستهلكين من نوعه يقام في أوروبا كل عام.

قال Kai Hillebrandt ، رئيس مجلس الإشراف في gfu Consumer & Home Electronics GmbH: "لسوء الحظ، أدخلت التطورات الأخيرة في مجال الصحة العامة الكثير من المخاطر على تخطيط الجميع لهذا الحدث حيث يوجد الكثير من الشكوك بهذا الشأن كما أصبح من شبه المستحيل على أي شخص أن يخطط بمسؤولية لمشاركته في أي معرض تجاري".

لكن هذه الشكوك لم تفرض بعد إلغاء العرض التكنولوجي الكبير الآخر في أوروبا MWC ، والذي من المقرر حاليًا أن يعقد الشهر المقبل.

قالت العديد من الشركات بما في ذلك Samsung و Lenovo و Nokia و Ericsson و Sony و Oracle أنها لن تحضر المؤتمر شخصيًا.