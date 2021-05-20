إنفيديا توسع قيود تعدين العملات المشفرة

دبي - يزن راشد - تعمل شركة إنفيديا على توسيع قيود تعدين العملات المشفرة لتشمل بطاقات الرسومات GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3070 و GeForce RTX 3060 Ti المصنعة حديثًا.

وبعد إنقاص معدلات التجزئة بالنسبة لبطاقة GeForce RTX 3060 التي أطلقتها في شهر فبراير، بدأت إنفيديا الآن بتسمية البطاقات الجديدة بمعرف LHR لإعلام العملاء المحتملين بأن البطاقات ستكون مقيدة للتعدين.

وقالت الشركة: ينطبق معدل التجزئة المخفض هذا على البطاقات المصنعة حديثًا فقط باستخدام معرف LHR وليس على البطاقات التي تم شراؤها بالفعل.

وأضافت: نعتقد أن هذه الخطوة الإضافية تجعل المزيد من بطاقات GeForce بأسعار أفضل في متناول اللاعبين في كل مكان.

ويبدأ شحن بطاقات الرسومات GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3070 و GeForce RTX 3060 Ti الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتم عرض معرف LHR في قوائم منتجات البيع بالتجزئة وعبر الصندوق.

وبدأت إنفيديا بالأصل في الحد من التجزئة باستخدام GeForce RTX 3060، وقد التزمت الشركة بعدم تقييد أداء وحدات معالجة الرسومات التي تم بيعها سابقًا.

وبينما حاولت إنفيديا الحد من التعدين باستخدام GeForce RTX 3060، ولكنها أصدرت عن طريق الخطأ برنامج تشغيل تجريبي قام بإلغاء الحد من معدلات التجزئة وزيادة الأداء.

وتمت إعادة فرض القيود مع برامج تشغيل أحدث، ولكن برامج التشغيل التجريبية أصبحت الآن منتشرة.

وتعد بطاقات LHR الجديدة من إنفيديا جزءًا من جهد أوسع لجعل أحدث وحدات معالجة الرسومات من سلسلة 30 أقل قبولًا لدى معدني العملات المشفرة.

وحاول لاعبو أجهزة الحاسب الشخصي وفشلوا في الحصول على بطاقات رسومات جديدة لعدة أشهر بسبب النقص الكبير في المعروض، وتم إلقاء اللوم على معدني العملات المشفرة.

وتقدم إنفيديا معالجًا منفصلًا لتعدين العملات المشفرة CMP لمعدني إثيريوم بدلاً من ذلك، وتتضمن هذه البطاقات أفضل أداء للتعدين والكفاءة، ولكنها لن تتعامل مع الرسومات على الإطلاق.

وتؤدي خطوة إنفيديا الجديدة إلى رفع أسعار وحدات معالجة الرسومات الحالية من سلسلة 30 التي لا تحتوي على هذه القيود.

ومن المحتمل أيضًا أن يعني ذلك أن بطاقة GeForce RTX 3080 Ti – من المتوقع الإعلان عن هذه البطاقة في وقت لاحق من هذا الشهر – قد تتمتع بقيود تمنع تعدين العملات المشفرة.

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