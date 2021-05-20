جوجل كروم يساعدك في تغيير كلمات المرور المخترقة

دبي - يزن راشد - يأتي متصفح جوجل كروم مع مدير كلمات مرور قوي مدمج، وأعلنت الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين عن ميزة جديدة قادمة إلى المتصفح توجهك خلال عملية تغيير كلمات المرور المخترقة عبر المواقع المدعومة.

وتعتبر مسألة حفظ كلمات المرور صعبة، ولهذا السبب يستخدم الكثير منا كلمة المرور نفسها عبر مواقع متعددة.

ولكن هذه الممارسة تشكل مخاطرة كبيرة، حيث لا يتطلب الأمر سوى خرق واحد لكلمة المرور لكشف بيانات حسابك من العديد من المواقع المختلفة.

كما أن تغيير كلمات المرور في حد ذاته مهمة شاقة، ويجب عليك الانتقال إلى الموقع، وتسجيل الدخول، والعثور على إعدادات الحساب، وفتح صفحة كلمة المرور وتغييرها ومن ثم حفظها.

وأصبح بإمكان متصفح جوجل كروم الآن إصلاح أي كلمات مرور تم اختراقها بسرعة وأمان عندما يكتشف حدوث اختراق، ويأتي ذلك أن تحققت الشركة من أمان كلمات المرور الخاصة بك لفترة من الوقت.

ويساعدك متصفح جوجل كروم من الآن فصاعدًا في تغيير كلمات المرور الخاصة بك بنقرة واحدة.

ويعرض متصفح جوجل كروم زر تغيير كلمة المرور عبر المواقع المدعومة عندما تتحقق من كلمات المرور الخاصة بك ويعثر المتصفح على كلمة مرور ربما تم اختراقها.

وعند النقر فوق الزر، ينتقل المتصفح إلى الموقع ويجري العملية الكاملة لتغيير كلمة مرورك.

ويمكنك التحكم في التجربة بأكملها واختيار متابعة عملية تغيير كلمة المرور يدويًا من البداية، أو في أي وقت أثناء العملية.

وإذا لم يكن أحد المواقع مدعومًا حتى الآن، يمكن لمدير كلمات المرور في جوجل كروم مساعدتك في إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لحساباتك المختلفة.

ويستخدم متصفح جوجل كروم ميزة Duplex لتشغيل هذه الميزة، التي قدمتها الشركة للمرة الأولى في عام 2019، وذلك حتى يتمكن مساعد جوجل من مساعدتك في إكمال المهام عبر الويب، مثل شراء تذاكر السينما.

وتوسعت الميزة منذ ذلك الحين لتشمل المزيد من المهام، وتساعد الشركة الآن ملايين الأشخاص كل أسبوع في طلب الطعام والتحقق من الرحلات الجوية.

ويتولى مساعد جوجل، المدعوم بميزة Duplex، الأجزاء المملة من تصفح الويب، بما في ذلك التمرير والنقر وملء النماذج، ويسمح لك بالتركيز على ما هو مهم بالنسبة لك.

وتخطط جوجل لتوسيع نطاق هذه الإمكانات بشكل أكبر من خلال السماح لك بإنشاء كلمة مرور قوية بسرعة لمواقع وتطبيقات معينة عندما يحدد متصفح جوجل كروم أن بياناتك قد تم تسريبها عبر الإنترنت.

ويتم طرح التغييرات التلقائية لكلمات المرور تدريجيًا في جوجل كروم عبر أندرويد للمستخدمين الذين يقومون بمزامنة كلمات المرور الخاصة بهم.

ويبدأ طرح الميزة بالولايات المتحدة، على أن تصبح متاحة في المزيد من المواقع والمزيد من البلدان في الأشهر المقبلة.

وتم تطوير إنشاء كلمات المرور والتحقق من تسرب كلمة المرور والتغييرات الآلية لكلمات المرور والعديد من ميزات الأمان في مركز هندسة السلامة في جوجل GSEC، وهو مركز لخبراء ومهندسي منتجات الخصوصية والأمن في ميونيخ، الذي تم افتتاحه في عام 2019.

ويعتبر مركز هندسة السلامة في جوجل موطنًا للفرق الهندسية التي تعمل على تقديم تجربة المتصفح الشخصية الأكثر أمانًا للجميع، وتتطلع جوجل إلى تقديم المزيد من الميزات الجديدة لتعزيز خصوصية وأمان متصفح جوجل كروم في عام 2021.

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