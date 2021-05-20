شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب توقفت مايكروسوفت عن إصدار Windows 10x والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Microsoft، أنها لم تعد تخطط لإصدار Windows 10x حيث كان من المفترض في الأصل أن يأتي التشغيل مع الأجهزة الجديدة ذات الشاشة المزدوجة مثل Surface Neo ، مع واجهة وميزات أكثر بساطة وخفة، حيث كان هذا الأمر قبل انتشار الوباء، ثم قررت مايكروسوفت بعد ذلك إعطاء الأولوية لنظام Windows 10x لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشة الواحدة بدلاً من ذلك، انتهى نظام Windows 10x رسميًا الآن، وتخطط Microsoft الآن لإحضار أفضل ما لديها إلى Windows 10 وفقا بما نقله موقع the verege.

وقال رئيس خدمة Windows : "بدلاً من طرح منتج يسمى Windows 10x في السوق في عام 2021 كما كنا نهدف في الأصل ، فإننا نستفيد من الدروس المستفادة من رحلتنا حتى الآن ونعمل على تسريع دمج تقنية 10X الأساسية في أجزاء أخرى من Windows ومنتجات الشركة".

بدأ بعض ذلك في الظهور بالفعل في شكل تقنية حاوية تطبيق جديدة، وكتابة صوتية أفضل، ولوحة مفاتيح تعمل باللمس حديثة لنظام التشغيل Windows 10.

وتقول Microsoft إنها "ستواصل الاستثمار في المجالات التي تكون فيها تقنية 10X" منطقية لكليهما البرامج والأجهزة في المستقبل، ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن نرى جهاز Surface Neo الآن.

كان من المقرر أن يظهر Windows 10x في عام 2021 باعتباره أكثر منافسًا لنظام التشغيل Chrome ، وأمضت Microsoft سنوات في محاولة تحديث Windows في محاولة لتقديم إصدار خفيف الوزن إلى السوق.

وتم إصدار Windows RT لأول مرة مع جهاز Surface اللوحي الأصلي في عام 2012 ، ثم وصل Windows 10 S في عام 2017. فشل كلاهما في تبسيط Windows ، لكن Windows 10x لديه بعض الميزات الواعدة التي ستبدأ الآن في الظهور في Windows 10 بدلاً من ذلك.

بينما أصدرت Microsoft تحديثًا أصغر لنظام التشغيل Windows 10 ، من المقرر إصدار تحديث أكبر في أكتوبر، يتضمن هذا التحديث الرئيسي التالي بعض التغييرات المرئية الكبيرة في شكل رموز نظام جديدة وتحسينات File Explorer ونهاية أيقونات Windows 95، تركز Microsoft أيضًا على بعض الميزات والإضافات الرئيسية مثل إصلاح مشكلة إعادة ترتيب التطبيقات على شاشات متعددة، وإضافة ميزة Xbox Auto HDR ، وكذلك تحسين دعم صوت Bluetooth.