تكنولوجيا: كوالكوم تكشف النقاب عن رقاقة معالج Snapdragon 778G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم رسمياً اليوم عن معالج Snapdragon 778G الذي يتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، وعملية تصنيع TSMC كما يدعم الجيل القادم من الهواتف المتوسطة.

قدمت كوالكوم معالج Snapdragon 780G خلال الفترة الماضية بدقة تصنيع 5 نانومتر وعملية تصنيع سامسونج، واليوم تكشف عملاق الرقاقات عن إصدار جديد من رقاقات المعالج ينطلق بعنوان Snapdragon 778G.

وتضم رقاقة Snapdragon 778G أنوية Kryo 670 مع كرت شاشة Adreno 642L، وSpectra 570L ISP، كما تتكامل الرقاقة مع شريحة مودم Snapdragon X53 5G التي تدعم إتصال المعالج بشبكات mmWave، و sub-6 5G.

أيضاً تتيح تقنية كوالكوم ISP الثلاثية إلتقاط الصور بالكاميرات المميزة بزوايا عرض واسعة، والكاميرة فائقة الإتساع، وأيضاً كاميرة telephoto في نفس الوقت.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقة معالج Snapdragon 778G تدعم الجيل القادم من الهواتف المتوسطة المطورة من Oppo، وموتورولا، وiQOO، و Honor، وRealme إلى جانب شاومي.

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