شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: 3 مليار جهاز نشط يعمل عبر نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أن هناك 3 مليارات جهاز نشط يعمل بنظام أندرويد، مما يُظهر مرة أخرى أنه نظام التشغيل الأكثر استخدامًا في العالم.

وأعلنت جوجل عن هذا الإنجاز في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2021، الذي يركز على المطورين من أجل بناء تطبيقات أندرويد والذكاء الاصطناعي وفقا لما نقلته aitnews.

ومع وجود 3 مليارات جهاز أندرويد، فقد حافظت جوجل على ريادتها المريحة ضد آبل، التي أبلغت في شهر يناير عن وجود 1.65 مليار جهاز iOS و macOS نشط – ارتفاعًا من 1.4 مليار قبل عام.

وأعلنت جوجل، التي أطلقت نظام أندرويد في عام 2008، أنها وصلت إلى 2.5 مليار جهاز أندرويد نشط في عام 2019، لذا فقد نما بنحو 500 مليون في العامين الماضيين.

وأعلنت شركة مايكروسوفت في شهر أبريل أن لديها 1.3 مليار جهاز نشط شهريًا يعمل بنظام ويندوز 10، بعد عام من تحقيق هدفها المتأخر لمدة عامين البالغ مليار.

وقالت جوجل في عام 2017: إن أندرويد قد وصل إلى 2 مليار مستخدم نشط، فيما قالت في عام 2014: إن لديها مليار مستخدم نشط لنظام أندرويد، مما يعني أن جوجل قد ضاعفت قاعدة مستخدمي أندرويد ثلاث مرات في السنوات الست الماضية.

وبالرغم من أن أجهزة أندرويد المتصلة بمتجر جوجل بلاي Google Play أصبحت الآن ضعف عدد أجهزة iOS المتصلة بمتجر آب ستور App Store، إلا أن آبل لا تزال تجني أرباحًا من مبيعات التطبيقات أكثر من جوجل.

وأنفق مستخدمو iOS نحو 21 مليار دولار على التطبيقات في الربع الأول من عام 2021، بينما أنفق مستخدمو أندرويد نحو 11 مليار دولار على التطبيقات.

وكشفت جوجل أيضًا عن الإصدار الكامل من أندرويد 12 مع أول إصدار تجريبي عام، الذي يبدو أنه تحديث رئيسي ويتضمن واجهة مستخدم جديدة وميزات خصوصية وتحسينات.

وبالرغم من أن أجهزة أندرويد المتصلة بمتجر جوجل بلاي Google Play أصبحت الآن ضعف عدد أجهزة iOS المتصلة بمتجر آب ستور App Store، إلا أن آبل لا تزال تجني أرباحًا من مبيعات التطبيقات أكثر من جوجل.

وأنفق مستخدمو iOS نحو 21 مليار دولار على التطبيقات في الربع الأول من عام 2021، بينما أنفق مستخدمو أندرويد نحو 11 مليار دولار على التطبيقات.

وكشفت جوجل أيضًا عن الإصدار الكامل من أندرويد 12 مع أول إصدار تجريبي عام، الذي يبدو أنه تحديث رئيسي ويتضمن واجهة مستخدم جديدة وميزات خصوصية وتحسينات.