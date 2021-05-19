شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أندرويد 12 من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت Google بعض الميزات الجديدة الرئيسية وتحديثات التصميم في Google I / O 2021، وبشكل عام، يمكن أن يمثل Android 12 أكبر تحديث لنظام Android منذ فترة، يأتى ذلك على الرغم أنه لا يتوقع إطلاق Android 12 فعليًا للجمهور حتى شهر سبتمبر تقريبًا، ولكن الإصدار التجريبي من نظام التشغيل متاح للمستخدمين والمطورين الذين يرغبون في تثبيته على أجهزتهم المتوافقة.

إليك كل ما نعرفه عن Android 12 حتى الآن وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ما هي الميزات الجديدة في Android 12؟

خلال مرحلة Developer Preview لنظام Android 12 ، لم نكن نعرف الكثير عن نظام التشغيل الجديد - ولكن الآن بعد أن أصبحت الإصدارات التجريبية العامة متاحة، ألقينا نظرة جيدة على ما سيكون عليه Android 12 الذى يمثل إصلاحًا شاملاً للتصميم، إلى جانب عدد كبير من الميزات ولوحات المعلومات الجديدة والمزيد.

فيما يلي ملخص بالميزات الجديدة التي يقدمها Android 12.

ويأتي التغيير الأكبر في Android 12 بسهولة في شكل تحديث للتصميم، الأزرار أكبر وأكثر جرأة، كما لا تهتم Google بشغل مساحة أكبر على الشاشة، يبدو أن Android 12 يتعلق باستخدام الفضاء بذكاء أكثر من محاولة تجميع المزيد من العناصر فيه.

يبدو أن هذه الرموز الكبيرة تنطبق على كل جانب من جوانب Android 12. كل شيء يعمل بشكل أو بآخر كما هو، لكن خيارات قائمة الإعدادات والإعدادات السريعة وشرائح التمرير وما إلى ذلك، كلها أكبر وأكثر جرأة وأكثر ألوانًا، حتى شاشة القفل تلقت المعالجة - عندما لا تكون هناك أي إشعارات، تشغل الساعة غالبية الشاشة، وحتى مع الإشعارات، فهي كبيرة بما يكفي لرؤيتها بسهولة في لمح البصر.

وهناك تعديلات أصغر على الرسوم المتحركة والحركة في Android 12. على سبيل المثال، عندما تضغط على زر الطاقة، هناك رسم متحرك يضيء الشاشة من الزر نفسه.

كما يتضمن الإصدار خيارات سمات جديدة. تطلق Google على السمات الجديدة "Material You"، وهي تأخذ إشارات نظام الألوان بشكل أساسي، وتشمل ما تسميه Google الألوان "التكميلية"، إن السمات في الواقع على مستوى النظام بالكامل، ويمكن حتى لمطوري الطرف الثالث ربط تطبيقاتهم به لإضفاء مظهر أكثر توحيدًا.

بينما تم طرح معظم تغييرات التصميم الفعلية كجزء من الإصدار التجريبي 1 ، لن يتم طرح موضوع Material You إلا في وقت لاحق.

تجديد ظل الإشعارات

كجزء من تحديث التصميم الجديد كليًا، نقلت Google بعض جوانب Android - وكما هو معتاد في Android ، يحصل ظل الإشعارات على أحد أكبر التحديثات، على سبيل المثال، أصبح الوصول إلى الإعدادات السريعة أسهل - ستتمكن من التبديل بين أربعة من الإعدادات السريعة الأكثر استخدامًا عند التمرير الأول لظل الإشعارات، في شكل أزرار مستطيلة كبيرة نسبيًا، بعد ذلك، اسحب مرة أخرى للوصول إلى جميع إعداداتك السريعة.

كما سيتم إدخال قائمة الطاقة في Android في منطقة الإعدادات السريعة الجديدة هذه أيضًا، هذا يعني أنك ستتمكن من الوصول إلى أدوات التحكم في المنزل الذكي ومحفظة Google Pay من قائمة الإعدادات السريعة - بينما يؤدي الضغط على زر الطاقة إلى تشغيل مساعد Google بدلاً من ذلك.

وفي الوقت الحالي لا تزال قائمة الطاقة موجودة على نظام Android ، ولكن هذا سيتغير في النهاية من خلال العملية التجريبية.

ضوابط الخصوصية جديدة

يزداد اهتمام عامة الناس بالخصوصية، ويقدم Android 12 عددًا من الميزات للمدركين للخصوصية، أبرزها لوحة معلومات الخصوصية الجديدة، والتي تعرض مجموعة من المعلومات حول الأذونات التي منحتها لكل تطبيق، وتسمح لك بإلغاء أذونات معينة إذا كنت ترغب في القيام بذلك، ستحصل أيضًا على معلومات حول استخدام الإذن، بما في ذلك مخطط زمني لوقت وصول التطبيقات إلى موقعك.

وعند الحديث عن الموقع، هناك المزيد من أذونات الموقع في Android 12. الآن ، يمكنك منح التطبيقات موقعًا "تقريبيًا" بدلاً من موقع محدد، والذي سيكون مفيدًا لأشياء مثل تطبيقات الطقس.

هناك ميزات أخرى حول الخصوصية أيضًا. كما هو الحال في نظام التشغيل iOS ، توجد الآن مؤشرات توضح وقت استخدام الميكروفون والكاميرا.

تعمل Google على جعل الجوانب الأخرى لبياناتك أكثر أمانًا أيضًا.

والجدير بالذكر أن نظام Android 12 يشتمل على نظام Android الخاص الجديد Core Computer، يعد The Private Computer Core نوعًا من قسم مجزأ من Android يتعامل مع ميزات مثل الرد الذكي والتعليقات التوضيحية الحية والميزات الأخرى ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها التعامل مع البيانات الحساسة.

مفتاح السيارة الرقمي

النطاق العريض في المقام الأول، هناك نسخة احتياطية في حالة عدم وجودها - يمكن أن تعمل الميزة أيضًا من خلال NFC.

بالطبع، تتطلب هذه الميزة تعاون شركات صناعة السيارات ، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت. حتى الآن ، التزمت BMW فقط باستخدام مفتاح السيارة من Apple ، كما أن BMW هي أول من يدعم Digital Car Key. نأمل أن يؤدي اعتماد كل من Google و Apple إلى تحفيز شركات صناعة السيارات على اعتماد دعم أوسع للميزات.

جهاز تحكم Android TV

إذا كنت متصلاً بنظام Android البيئي، فيمكنك استخدام جهاز Android TV جنبًا إلى جنب مع هاتف Android ، ويشتمل Android 12 على جهاز تحكم عن بعد مدمج لأجهزة Android TV.

ستعمل الميزة مع Chromecast مع Google TV، أو أجهزة التلفزيون التي تحتوي على Android TV مضمنة فيها، وتوفر عناصر تحكم أساسية في البرامج ، والوصول إلى مساعد Google، وعناصر التحكم في مستوى الصوت.

في السابق لاستخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد لجهاز Android TV ، كنت بحاجة إلى تثبيت تطبيق - ولن تضطر إلى القيام بذلك بعد الآن.

تكامل أفضل مع نظام التشغيل Chrome OS

تم تعيين هواتف Chrome OS و Android للعمل معًا بشكل أفضل قليلاً أيضًا. وفقًا لـ Google ، سيحصل Chrome OS على ميزة لعرض الصور على هاتف Android الخاص بك دون الحاجة إلى الانتظار حتى يتم تحميل هذه الصور على السحابة. تستخدم هذه الميزة Wi-Fi Direct.

متى سأحصل على Android 12؟

شاركت Google خريطة الطريق العامة لنظام Android 12 ، لكنها لم تحدد تاريخًا محددًا لموعد طرح نظام التشغيل للجمهور. عادةً ما يتم إصدار إصدارات جديدة من Android في شهر سبتمبر تقريبًا ، وبناءً على خريطة طريق Google ، يبدو هذا مناسبًا لهذا العام.

قبل إصدار المستهلك من Android 12 ، يجب أن نمر بالعملية التجريبية. يتم تقسيم ذلك إلى مرحلتين: معاينات المطور وإصدارات بيتا.

نحن حاليًا في بداية الإصدارات التجريبية. تم إصدار أول Android 12 Developer Preview في فبراير، مع تحديثات في كل من مارس وأبريل. الآن وقد وصلنا إلى شهر مايو، تم طرح الإصدار التجريبي الأول، ومن المقرر وصول المزيد في يونيو ويوليو وأغسطس، بعد ذلك، سنحصل أخيرًا على الإصدار الرسمي للمستهلك من Android 12.

حتى عندما يتم إصدار إصدار المستهلك من Android 12 ، فإن هذا لا يعني أنك ستحصل عليه على الفور - أو في أي وقت.

وسيصل التحديث أولاً إلى هواتف Google Pixel، وبعض الأجهزة الأخرى.