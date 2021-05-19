شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المشكلات التى واجهها المستخدمون خلال عطل إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات موقع Downdetector إلي أن العديد من مستخدمي موقع "انستجرام" للتواصل الاجتماعي رصدوا عطلا في عمل الموقع في بعض البلدان حول العالم وفقا لما نقلته RT.

وتم رصد العطل، حيث وردت شكاوى من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وروسيا وغيرها من البلدان.

وحسب معطيات Downdetector، فإن معظم المستخدمين (60%) يواجهون مشاكل مع شريط الأخبار، و21% مع خدمة "ستوريز"، كما شكى 18% من مشاكل مع تسجيل الدخول لحساباتهم.

يذكر أن "إنستجرام" هو موقع للتواصل الاجتماعي الذي تمتلكه شركة "فيسبوك"، ويمكن للمستخدمين نشر صور وفيديوهات على الموقع ومتابعة مستخدمين آخرين وإضافة التعليقات على المحتوى المنشور.